Żona Djokovicia: Proszę mnie nie obwiniać za jego porażki

Jelena Djoković jest jedną z osób, które obwinia się za porażki serbskiego tenisisty. W końcu żona Novaka Djokovicia odniosła się do tych zarzutów osobiście, stając murem za swoim mężem.

Były numer 1 nie może złapać formy od ubiegłorocznego Wimbledonu. Z powodu kontuzji łokcia wycofał się z rywalizacji na kilka miesięcy, a po powrocie na korty w tym sezonie w dalszym ciągu jest bardzo nierówny.

Djoković zwolnił Andre Agassiego i Radka Stepanka i wrócił do współpracy ze sprawdzonym trenerem Marianem Vajdą, ale wyników jak nie było, tak nie ma. W Barcelonie i Madrycie Serb wygrał tylko jedno spotkanie. W 2. rundzie Mutua Madrid Open nie sprostał Kyle'owi Edmundowi.

Przyczyn porażki wielu upatruje w żonie Novaka Djokovicia, z którą w zeszłym roku przechodzili cięższe chwile. - Pełnię ważną rolę w życiu Novaka, ale jeśli chodzi o jego karierę, to moja rola ogranicza się do tego, żeby dawać mu miłość i wsparcie. Myślę, że nie ma żadnej logiki w obwinianiu mnie za jego porażki - zaapelowała Jelena Djoković.

Przy okazji wzięła też w obronę swojego męża, któremu się zarzuca, że nie poświęca wystarczająco dużo na treningi.

- Nie przywiązuję do tego większej wagi, kiedy ktoś mówi, że on za mało trenuje, ponieważ wiem, co on robi, i widzę, jak on pracuje. Jestem dumna z jego siły, determinacji, uwielbienia dla tego, co robi - podkreśliła pani Djoković.