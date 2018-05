Zverev: Mecz w środku nocy? W to mi graj

Trzeci dzień Mutua Madrid Open zakończył się w środku nocy ze środy na czwartek. Ostatnią piłkę w meczu drugiej rundy Alexander Zverev i Jewgienij Donskoj rozegrali już po północy. - Lubię te nocne pojedynki - powiedział niemiecki tenisista, który w godzinę z okładem pokonał Rosjanina 6:2, 7:5.

Według orientacyjnej rozpiski Zverev z Donskojem mieli wyjść na Manolo Santana około 21:30, ale przedłużyły się poprzednie mecze, wobec czego ich pojedynek zaczął się dopiero półtorej godziny później. W efekcie spotkanie zaczęli w środę, a skończyli już w czwartek.

- Jestem przyzwyczajony do tych wieczornych meczów, w sumie bardzo je lubię. Życzyłem sobie tylko szybszego zwycięstwa, ale jest okej. Nie jest to coś, z czym mam problem - podkreślił Alexander Zverev, który przyjechał do Madrytu naładowany zwycięstwem w turnieju BMW Open w Monachium.



- Fajnie jest zakończyć tydzień tytułem. A tu są podobne warunki. Turniej rozgrywany jest na podobnej wysokości, jest może ciut cieplej, ale też bardzo dobrze czuję moją grę - podkreślił.

W meczu o ćwierćfinał Alexander Zverev spotka się z Leonardo Mayerem. Hiszpana Fernando Verdasco, który dzień wcześniej zanotował zwycięstwo numer 500 w karierze, Mayer skarcił 6:2, 6:1.