Zverev obronił tytuł w Monachium

Najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev pokonał swojego rodaka Philippa Kohlschreibera (6.) 6:3, 6:3 w finale tenisowego turnieju ATP na ziemnych kortach w Monachium. Zverev w stolicy Bawarii najlepszy był również przed rokiem.

To siódme turniejowe zwycięstwo w karierze 21-letniego Zvereva. 14 lat starszy Kohlschreiber po raz szósty wystąpił w finale w Monachium, a wygrał tę imprezę trzykrotnie.

W półfinale debla odpadli najwyżej rozstawieni Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo.

Wynik finału:

Alexander Zverev (Niemcy, 1) - Philipp Kohlschreiber (Niemcy, 6) 6:3, 6:3.

