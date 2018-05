Pierwsza batalia Rafaela Nadala z Rogerem Federerem. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Rok po niesamowitym sukcesie w debiucie w Roland Garros Rafael Nadal znów dotarł do finału. Tym razem jego rywalem był Roger Federer. To była pierwsza z wielu hiszpańsko-szwajcarskich batalii, które Nadal wygrał. W 2006 roku Rafa po raz drugi w swojej karierze triumfował we French Open. Roland Garros na żywo w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze.