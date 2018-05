Roland Garros. Słodka zemsta Rafaela Nadala. Wideo

Po czterech sukcesach z rzędu w Roland Garros Rafa Nadal opadł już w IV rundzie turnieju w 2009 roku. Pokonał go Robin Soderling. Rok później Hiszpan zemścił się. Obaj panowie spotkali się w finale i Nadal pokazał swoją wielkość. Król mączki wygrał 6:4, 6:2, 6:4. To był jego piąty triumf w RG. Kwalifikacje do Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.