Roland Garros. Magdalena Fręch gotowa na końcowy test. Wideo

Roland Garros. Magdalena Fręch gotowa na końcowy test.

Po wygranej w starciu z Witaliją Djaczenko Magdalena Fręch musi pokonać tylko jeszcze jedną rywalkę, by awansować do turnieju głównego Roland Garros. Na jej drodze stanie Rebecca Sramkova. - Sparowałam z nią. To prawdziwa "armata". Jeśli chcę wygrać, to muszę być maksymalnie skoncentrowana - powiedziała Fręch. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.