Hubert Hurkacz: Chciałbym zagrać z Nadalem. Wideo

W czwartek Hubert Hurkacz spełnił swoje marzenia i awansował do turnieju głównego Rolanda Garrosa. Mimo tego nie zamierza jeszcze świętować. - To nie czas na to. Do turnieju zostało kilka dni i chcę przygotować się możliwie jak najlepiej - stwierdził Polak. 21-latek przyznał również, że marzy o starciu z Rafaelem Nadalem już w pierwszej rundzie. Roland Garros na żywo w Eurosporcie.