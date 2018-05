Najlepsze wymiany czwartego dnia Roland Garros. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Oto popisy tenisistów w środowych meczach w Paryżu. Zobacz 5 najlepszym wymian dnia we French Open. Co ciekawe, numer jeden należy do rywala Novaka Djokovicia Jaume Munara.