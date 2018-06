Trudna przeprawa Sereny Williams w Paryżu. Wideo

To nie był łatwy mecz dla Sereny Williams. Amerykanka co prawda awansowała do trzeciej rundy French Open, ale musiała się namęczyć z Ashleigh Barty (3:6, 6:3, 6:4). Oto najlepsze wymiany z tego spotkania.