Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali pierwszą partię. Wideo

Łukasz Kubot i Marcelo Melo w ten sposób po raz pierwszy przełamali Roberto Carballesa Baenę i Guillermo Garcię-Lopeza w meczu drugiej rundy French Open. I jak już to zrobili, to przyniosło to od razu zwycięstwo w pierwszym secie naszego zawodnika grającego w parze z Brazylijczykiem.