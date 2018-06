Patrick Mouratoglou wyjaśnił fenomen Marco Cecchinato. Wideo

Słynny trener tenisa Patrick Mouratoglou wziął na warsztat Marco Cecchinato. Włoch jest największą sensacją turnieju. Dotarł do ćwierćfinału, a jeszcze przed French Open nie wygrał ani jednego meczu na Wielkim Szlemie. - Posiada potężny forehand, ale ma problemy z backhandem, dlatego używa go, by zyskać na czasie - wyjaśnił The Coach. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.