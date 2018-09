Steffi Graf - jedyna taka tenisistka. Wideo

1988 był prawdopodobnie najlepszym rokiem w długiej karierze Steffi Graf. Niemka zwyciężyła we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema, dorzucając do tego olimpijskie złoto. Tym bardziej wyjątkowe, że tenis w Seulu wracał do oficjalnego programu igrzysk.