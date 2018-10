Federer po awansie do finału w Bazylei. Wideo

Roger Federer, po awansie do finału Swiss Indoor w Bazylei: - Jestem bardzo szczęśliwy. Sądzę, że to był mój najlepszy mecz w tym tygodniu. Bardzo szybko przystosowałem się do warunków na korcie, byłem cały czas skoncentrowany, wszystko mi wychodziło. Widziałem Mariusa Copila w meczu z Marine, Cziliciem i grał wspaniale, widziałem też fragmenty jego występu ze Zverevem i również był świetny. Czy będzie równie wielki przeciw Federerowi? Nie byłbym taki pewny.