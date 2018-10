Bayern Monachium rozważa kupno Anthony'ego Martiala

Jak informują brytyjskie media Bayer Monachium jest poważnie zainteresowany pozyskaniem skrzydłowego Manchesteru United Anthony’ego Martiala. Do transferu może dojść już zimą, albowiem zawodnik nie ma pewnego miejsca w podstawowym składzie ”Czerwonych Diabłów”, a jego relacje z menedżerem Jose Mourinho są bardzo napięte.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hazard i Mourinho spotkają się w Realu Madryt? Wideo Eurosport

Kontrakty Arjena Robbena i Francka Ribery’ego wygasają w czerwcu przyszłego roku. Nawet jeśli zostaną przedłużone, to ich wiek nie pozwala, by grali w każdym meczu Bayernu. Na Allianz Arena zdają sobie sprawę, że muszą pozyskać godnych następców. Ostatnio włoskie media informowały o zainteresowaniu Cengizem Underem z AS Romy, a teraz pojawił się temat Anthony’ego Martiala.

Reklama

Francuz nie ma pewnego miejsca w składzie Manchesteru United. Menedżer Jose Mourinho nie jest jego zwolennikiem, bo były piłkarz AS Monaco za mało przykłada się do gry w defensywie. Ponadto obaj panowie są skłóceni z uwagi na fakt, że Portugalczyk wlepił piłkarzowi karę, gdy ten wyjechał w trakcie zgrupowania to rodzącej żony.

Jeśli wyniki Bayernu, który nie wygrał żadnego z czterech ostatnich spotkań nadal będą rozczarowujące, to Uli Hoeness i spółka mogą podjąć decyzję o kupnie Martiala w zimowym oknie transferowym. Mourinho raczej nie będzie robił mu problemów z odejściem, zwłaszcza gdyby Bawarczycy zdecydowali się zapłacić około 65 milionów euro. W Monachium mają pieniądze, albowiem latem dokonali zaledwie jednego transferu – za 10 milionów euro kupiono 18-letniego Alphonso Daviesa. Pozostali piłkarze wrócili z wypożyczeń, bądź dołączyli do klubu na zasadzie wolnego transferu.

po