Borussia Dortmund w styczniu złoży ofertę za Krzysztofa Piątka?

Znakomita forma prezentowana przez Krzysztofa Piątka w rozgrywkach Serie A nie pozostaje bez echa. Jak poinformowała stacja Sportmediaset już w styczniu ofertę za polskiego napastnika Genoi planują złożyć działacze Borussii Dortmund.

23-letni Piątek latem został pozyskany przez Genoę za 4,5 miliona euro z Cracovii i był dopiero piątym najdroższym zakupem dokonanym przez ten klub w letniej sesji transferowej. Szybko jednak okazał się najlepszym nowym nabytkiem zespołu z Stadio Luigi Ferraris.

Już w swoim debiucie czterokrotnie pokonał bramkarza rywali w meczu Pucharu Włoch, a w pierwszych pięciu kolejkach Serie A trafiał w każdym spotkaniu i łącznie aż sześciokrotnie cieszył się ze zdobywanych bramek. Takiego wyczynu nie dokonał jeszcze w historii żaden z piłkarzy Genoi, a we włoskiej lidze od prawie dwudziestu lat nie było przypadku, by piłkarz trafiał w każdym z czterech pierwszych ligowych spotkań. W 1999 roku udało się to słynnemu Ukraińcowi Andrijowi Szewczence.

Stacja Sportmediaset poinformowała w czwartek, że w styczniu zdeterminowani do pozyskania Polaka będą działacze Borussii Dortmund, którzy mają złożyć Genoi ofertę z gatunku tych nie do odrzucenia. Chociaż w środę wieczorem Borussia wygrała aż 7:0 z zespołem z Norymbergii, to na środku ataku w drużynie z Signal Iduna Park nie ma jednego wyraźnego lidera. Obecnie na "9" występuje bowiem przesunięty z pozycji skrzydłowego Maximilian Philipp, a w odwodzie pozostaje wypożyczony z Barcelony Paco Alcacer, w którego umowie zapisano opcję wykupu za 23 miliony euro. Jak na razie Hiszpan zagrał jednak w Bundeslidze tylko przez 23 minuty. Latem działaczom z Dortmundu nie udało się wykupić z wypożyczonego Chelsea Belga Michy'ego Batshuayia, który z powodzeniem występował w Borussii w drugiej połowie minionego sezonu.

W przypadku przenosin do Dortmundu Krzysztof Piątek podążyłby zatem śladami Roberta Lewandowskiego, który w Borussii występował w latach 2010-2014. "Lewy" trafił jednak do Dortmundu bezpośrednio z polskiej ligi, ale ak jak Piątek kosztował 4,5 miliona euro. Sprowadzony z Lecha Poznań Lewandowski właśnie w Dortmundzie wyrobił sobie markę jednego z najlepszych napastników na świecie.

Wojciech Malinowski