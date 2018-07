"Kicker": Andrij Jarmolenko opuszcza Borussię Dortmund

Zdaniem dziennikarzy "Kickera" Andrij Jarmolenko w poniedziałek ma przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z West Ham United. Ukrainiec latem zeszłego roku trafił do Borussii Dortmund, ale nie spisał się tak, jak od niego oczekiwano. Teraz spróbuje swoich sił w Premier League.

Andrij Jarmolenko miał świetny start w Dortmundzie, latem 2017 roku podpisał kontrakt z BVB i w dziesięciu pierwszych meczach strzelił trzy gole i miał trzy asysty. Później zdecydowanie obniżył loty, wypadł z pierwszego składu, a w styczniu nabawił się poważnej kontuzji ścięgna, która całkowicie pokrzyżowała mu plany w Borussii.



Po zaledwie roku piłkarz żegna się z Dortmundem i zasili West Ham United. W poniedziałek ma przejść testy i podpisać umowę z Młotami, które zapłacą BVB około 20 milionów euro za piłkarza reprezentacji Ukrainy. Borussia ściągnęła go z Dynama Kijów za 25 milionów, ale wobec nowego pomysłu na drużynę trenera Luciana Favre'a, zdecydowała się odsprzedać piłkarza do Premier League.



W West Ham United Andrij Jarmolenko zagra m.in. z Łukaszem Fabiańskim, który latem przeniósł się do drużyny ze Swansea City. Opiekunem Młotów jest Manuel Pellegrini.