Media: FC Barcelona może pozyskać Kalidou Kulibaly'ego

Kontuzja mistrza świata Samuela Umtitiego sprawiła, że FC Barcelona desperacko poszukuje wzmocnienia w linii defensywy. Według informacji "Corriere dello Sport" już w styczniu Duma Katalonii chce ściągnąć Senegalczyka Kalidou Koulibaly'ego z SSC Napoli. Za jednego z najlepszych defensorów Serie A Barca może zapłacić nawet 100 milionów euro.

100 milionów euro za obrońcę? W przypadku FC Barcelona konieczność pozyskania klasowego piłkarza do gry defensywnej jest więcej niż paląca. Uraz wykluczył z gry do końca roku Samuela Umtitiego, grać nie może też Thomas Vermaelen, a Gerardowi Pique brakuje klasowego partnera w defensywie. A to odbija się na wynikach w Primera Division, gdzie Duma Katalonii zremisowała trzy z czterech ostatnich meczów i po dobrym starcie w LaLiga jest dopiero druga.



Wybór Barcy padł na Kalidou Koulibaly'ego z SSC Napoli. Za jednego z najlepszych defensorów Serie A mistrz Hiszpanii zapłacić ma krocie, zdaniem "Corriere dello Sport" około 100 milionów euro, co byłoby najwyższą w historii futbolu kwotą wydaną za obrońcę. Do tej pory rekordzistą jest Virgil van Dijk, Liverpool FC zapłacił 78,8 miliona euro za środkowego obrońcę z Holandii Southampton FC.



27-letni defensor z Senegalu w Neapolu występuje od czterech lat. W lipcu 2014 roku Koulibaly przeszedł do SSC Napoli z KRC Genk, a włoski zespół wyłożył za niego 6,5 mln euro.



W najbliższym meczu Duma Katalonii na Camp Nou podejmie lidera LaLiga, Sevilla FC, do którego traci w tabeli jeden punkt. Po raz ostatni Barcelona wygrała w lidze starcie 15 września, więc dla piłkarzy Ernesto Valverde zbliża się doskonała okazja do przełamania.