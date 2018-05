Media: Łukasz Fabiański chce odlecieć "Łabędziom"

Wyrastał ponad klubowych kolegów, ale i tak nie zdołał utrzymać ich w ekstraklasie. Łukasz Fabiański dopiero co spadł ze Swansea City do Championship, lecz - jak informują angielskie media - rozbratu z najwyższą klasą rozgrywkową nawet nie odczuje, bowiem nie dość, że sam chce opuścić Walię, to jeszcze interesują się nim ekipy z Premier League.

W poniedziałek informowaliśmy już o pierwszych piłkarzach "Łabędzi", którzy odlecieli z Liberty Stadium. Byli nimi Ki-Sung yeung, Leon Britton, Angel Rangel oraz Andy King. Wszystko wskazuje na to, że gniazdo to będzie pustoszało z każdym kolejnym tygodniem, a kolejną postacią, która je opuści, jest właśnie "Fabian".

"Łukasz był zdecydowanie najlepszym piłkarzem Swansea w poprzednim sezonie i według naszych informacji jego sytuację monitorują aż cztery kluby Premier League. Są to Watford FC, Newcastle United, Crystal Palace oraz West Ham United. Fabiańskiemu pozostało dwanaście miesięcy do końca kontraktu i będzie dostępny za około pięć milionów funtów" - na temat sytuacji 43-krotnego reprezentanta Biało-Czerwonych pisze wtorkowy "Guardian".

W brytyjskim dzienniku możemy przeczytać także, że choć wszystkie sześć najlepszych klubów Premier League (Manchester City i United, Tottenham Hotspur, Liverpool FC, Chelsea Londyn oraz Arsenal Londyn) poszukuje doświadczonych i klasowych zmienników na tę pozycję, to jednak Fabiańskiego przesiadywanie na ławce nie interesuje. Polak także w nowym klubie chce być numerem jeden. A jego nowy pracodawca będzie mógł liczyć na fachurę pierwszego sortu. W niedawno zakończonym sezonie Premier League 33-latek obronił aż trzy rzuty karne i był pod tym względem najlepszym bramkarzem całych rozgrywek.