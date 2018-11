Media: Paulo Dybala na celowniku Bayernu Monachium

Jak informuje dziennik "Corriere di Torino", włodarze Bayernu Monachium zerkają na Paulo Dybalę i być może zdecydują się wyłożyć 100 milionów euro za Argentyńczyka. Transfer byłby możliwy latem, a piłkarz Juventusu Turyn byłby rywalem Roberta Lewandowskiego do miejsca w składzie. Chyba, że mistrz Niemiec wcześniej sprzeda kapitana polskiej kadry.

Paulo Dybala ma raptem 24 lata, ale w Serie A już od sześciu lat ma wyrobioną markę i jest jedną z największych gwiazd ligi. Od trzech sezonów jest też reprezentantem Argentyny. Teraz może zmienić otoczenie, bo według "Corriere di Torino" parol na snajpera Starej Damy zagiął Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec zawodzą na początku obecnego sezonu i być może już zimą ruszy przebudowa składu.



Paulo Dybala w ekipie Niko Kovaca miałby być rywalem do miejsca w składzie dla Roberta Lewandowskiego, ale równie dobrze może zastąpić kapitana polskiej kadry, jeśli ten zdecyduje się opuścić klub. Argentyńczyk miałby kosztować około 100 milionów euro, a transfer zapewne zostanie przeprowadzony dopiero latem.



Jak informują Włosi, być może kwota transferu nie będzie tak wysoka, ale to w sytuacji, jeśli do Turynu powędruje James Rodriguez, na pozyskanie którego ma naciskać Cristiano Ronaldo. Wówczas Dybala powędruje do Monachium, a oba kluby rozliczą się jedynie dopłacając zgodnie z ustaleniami.



W sezonie 2018/2019 Paulo Dybala rozegrał 11 spotkań, w których strzelił pięć bramek i zanotował jedną asystę.