Młodzi obrońcy FC Porto na celownikach klubów Premier League

Angielskie media poinformowały w środę, że duże zainteresowanie klubów budzą środkowi obrońcy młodzieżowej drużyny FC Porto. W kolejce po Diogo Leite ustawiają się najwięksi ligowi potentaci w Anglii, z kolei Diogo Queirosa chcą pozyskać działacze Bournemouth.

Obaj ci wymienieni piłkarze w styczniu ukończyli 19 lat i cały czas czekają na debiuty w seniorskim zespole "Smoków". Obecnie występują w drużynie U23, od lat są również członkami zespołów młodzieżowych Portugalii. W 2016 roku świętowali z reprezentacją do lat 17 mistrzostwo Europy zdobyte w Azerbejdżanie, z kolei rok później zajęli drugie miejsce na mistrzostwach Starego Kontynentu do lat 19 rozegranych w Gruzji.

We wtorkowy wieczór młodzieżowa drużyna FC Porto zagrała na Emirates Stadium przeciwko swoim odpowiednikom z Arsenalu. Portugalski zespół wygrał 1:0 po trafieniu w 10. minucie Madiego Quety, a spotkanie było uważnie oglądane przez scoutów z drużyn Premier League.

Zdaniem dziennika "The Guardian" największe ich zainteresowanie wzbudzał Leite, którego chcieliby pozyskać działacze Liverpoolu, Arsenalu i Manchesteru City. Nieoficjalnie faworytem w wyścigu jest klub z Anfield Road, gdyż dużym magnesem dla młodych piłkarzy jest możliwość współpracy z Juergenem Kloppem. Leite miałby kosztować "The Reds" 15 milionów funtów, a w przypadku sfinalizowania transferu w pierwszym roku kontraktu zostałby wypożyczony do klubu, w którym miałby szansę na regularne występy.

Z kolei wycenianego na 10 milionów funtów Diogo Queirosa chcieliby sprowadzić działacze Bournemouth.