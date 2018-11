Rafinha chce wrócić do Interu Mediolan

Jak twierdzi włoska stacja Rai Sport pomocnik FC Barcelona Rafinha coraz poważnie myśli o zmianie barw klubowych. Piłkarz najchętniej powróciłby do Interu Mediolan, w którym spędził pół poprzedniego sezonu na zasadzie wypożyczenia. Według nieoficjalnych informacji zawodnik już zaczął naciskać włodarzy ”Dumy Katalonii”, by zgodzili się na jego odejście na niezbyt wygórowanych warunkach.

Inter Mediolan mógł wykupić Rafinhę za 35 milionów euro do lipca ubiegłego roku, ale wówczas klub nie mógł zdobyć się na taki wydatek z uwagi na Finansowe Fair Play. Ostatecznie piłkarz powrócił do Barcelony, gdzie głównie przesiaduje na ławce rezerwowych. W obecnym sezonie wystąpił w siedmiu meczach i spędził na murawie zaledwie 304 minuty. Strzelił również jednego gola - w meczu Ligi Mistrzów przeciwko… Interowi.

Zdaniem Rai Sport zawodnik chce rozwijać swoją karierę, zamiast podziwiać grę kolegów zza linii bocznej. Dlatego jeszcze w zimowym oknie transferowym będzie dążył do zmiany barw klubowych. Jego głównym celem jest przekonanie włodarzy Barcelony, by zgodziła się na obniżenie swoich żądań, co być może zakończyłoby się transferem do klubu z San Siro. Ponoć ”Blaugrana” jest w stanie zgodzić się na transfer definitywny za 20-25 milionów euro.

Brazylijczyk miał już rozmawiać z przedstawicielami klubu, ale szkoleniowiec Ernesto Valverde niezbyt chętnie wyraża się o jego odejściu. Ponoć twierdzi, że Rafinha jest bardzo dobrym zmiennikiem, który wnosi dużo z ławki. Niewykluczone, że trener zmieni zdanie, jeśli zimą klub pozyska innych ofensywnych piłkarzy. Wówczas Rafinha będzie mógł odejść za mniejsze pieniądze.

Oprócz Interu Mediolan zainteresowane pozyskaniem piłkarza jest Lazio Rzym.

