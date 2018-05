Sokratis Papastathopoulos pierwszym transferem Arsenalu Londyn?

Angielskie media poinformowały w poniedziałek, że grecki obrońca Sokratis Papastathopoulos jest bliski przejścia do Arsenalu. Londyńczycy mają za niego zapłacić Borussii Dortmund 16 milionów funtów, a w przypadku finalizacji transferu Grek będzie pierwszym zakupem "Kanonierów" po zatrudnieniu w roli nowego menedżera Unaia Emery'ego.

Chociaż w ostatnich dniach niemiecki dziennik "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" informował o zainteresowaniu piłkarzem ze strony Manchesteru United, to zdaniem dziennikarzy "The Telegraph" 79-krotny reprezentant Grecji trafi ostatecznie do drużyny z północnego Londynu. Działacze Borussii Dortmund odrzucili co prawda pierwszą złożoną ofertę za niego w wysokości 13 milionów funtów, lecz oczekuje się, że druga, wyższa o trzy miliony, zostanie zaakceptowana.

Sokratis Papastathopoulos występuje w Borussii od 2013 roku, gdy za 9 milionów euro sprowadzono go z Werderu Brema. W czerwcu przyszłego roku wygasa jednak jego kontrakt z klubem z Signa Iduna Park i zbliżająca się sesja transferowa jest dla dortmundczyków ostatnią okazją, by sprzedać go za dobre pieniądze.

W przypadku finalizacji tego transferu Grek stanie się pierwszym piłkarzem pozyskanym przez Arsenal po zatrudnieniu na stanowisku menedżera Hiszpana Unaia Emery'ego. Papastathopoulos byłby jednak już trzecim piłkarzem sprowadzonym w ostatnich miesiącach przez "Kanonierów", który w przeszłości występował w Borussii. To świadczy o mocnej pozycji szefa skautów Svena Mislintata, pozyskanego w ubiegłym roku właśnie z dortmundzkiego klubu.