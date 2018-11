"Sunday Express": David Luiz na celowniku FC Barcelona

Już w styczniu FC Barcelona może dokonać ważnego wzmocnienia linii defensywnej. Na celowniku znalazł się grający w Chelsea Londyn David Luiz, tak przynajmniej twierdzi brytyjski dziennik "Sunday Express".

David Luiz wraca do gry w Londynie po kilku urazach, które sprawiły, że wypadł ze składu Chelsea na długie tygodnie. Będzie mu ciężko odzyskać miejsce w składzie, a oferta z Barcelony może być dla 31-letniego Brazylijczyka ocaleniem.



Duma Katalonii już przed laty sondowała możliwość pozyskania Davida Luiza, ale z transferu nic nie wyszło. Teraz może okazać się o wiele prościej, bo piłkarzowi latem kończy się umowa z Chelsea Londyn, więc dla The Blues to może być ostatnia okazja, by zarobić na sprzedaży swojego zmiennika.



David Luiz nie chce ponoć podpisać nowej umowy z Chelsea, która proponuje przedłużenie kontraktu o rok. Brazylijczyk nie chce zgodzić się na krótką umowę, a FC Barcelona szuka klasowego defensora, który wzmocni linię obrony już w zimie. Być może przejście Davida Luiza rozwiąże problemy kadrowe mistrzów Hiszpanii.



