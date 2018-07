Yerry Mina rozchwytywany. Trafi do Anglii?

Kolumbia we wtorek zakończyła swój udział na mundialu w Rosji. Bez wątpienia najlepsze wrażenie pozostawił Yerry Mina. Środkowy obrońca popisał się niebywałym wyczynem - w trzech rozegranych meczach na mistrzostwach świata strzelił trzy gole. Pozostaje jednak pytanie, w jakim klubie będzie występował w nadchodzącym sezonie.

W styczniu tego roku Mina przeszedł z Palmeiras do Barcelony. W klubie z Katalonii nie zrobił, jak na razie, furory i jest bardzo prawdopodobne, że otrzyma on zielone światło na transfer do innej drużyny.

23-latek nie powinien teraz narzekać na brak zainteresowania, szczególnie po tak dobrym mundialu w jego wykonaniu. We wtorek strzelił on gola Anglikom na 1-1 w 1/8 finału MŚ. Ostatecznie górą jednak byli „Synowie Albionu”, którzy lepiej wykonywali rzuty karne. Być może Mina wkrótce trafi właśnie do Anglii. Ściągnięcie Kolumbijczyka rozważa Liverpool. Taką informację podaje turecki serwis „Fotomac”, który wskazuje również na zainteresowanie ze strony Fenerbahce.

Prawdopodobieństwo odejścia Miny z Barcelony jest duże. Jest jednym z trzech graczy spoza Unii Europejskiej, a przecież do „Dumy Katalonii” wkrótce dołączy Brazylijczyk Arthur, który jest środkowym obrońcą. W tej sytuacji ciężko przypuszczać, by Barcelona zwolniła miejsce rezygnując z Philippe Coutinho lub Paulinho.