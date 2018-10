Calgary, Sztokholm i Mediolan oficjalnymi kandydatami do organizacji igrzysk w 2026 roku

Komitet Wykonawczy MKOl zdecydował, że o prawo organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku oficjalnie ubiegać będą się kanadyjskie Calgary, Sztokholm i wspólnie Mediolan z Cortina d'Ampezzo. Poparcia władz organizacji nie zyskało tureckie Erzurum.

O decyzjach Komitetu Wykonawczego, który obradował w Buenos Aires w przededniu Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, poinformował przewodniczący MKOl Thomas Bach.

Jak zaznaczył, decyzję podjęto w oparciu o raport grupy roboczej oceniającej potencjalnych kandydatów. Według jej przewodniczącego, wiceszefa MKOl Juana-Antonio Samarancha jr, istnieje zagrożenie, że turecki kandydat nie podołałby wyzwaniom w dziedzinach telekomunikacji, transportu, a problemem są także lotniska. Położone blisko wschodniej granicy Erzurum rozważało m.in. skorzystanie z olimpijskiego toru w Soczi, gdzie miałyby się odbyć konkurencje saneczkarskie i bobslejowe.

"Rekomendowane kandydatury mają za sobą wielkie doświadczenie w organizowaniu największych imprez oraz gotową i sprawdzoną infrastrukturę, czyli słowem wszystko, by przygotować cudowną imprezę. W przypadku Erzurum wydaje się, że olimpiada to jeszcze skok na zbyt głęboką wodę. Może najpierw trzeba byłoby pomyśleć o mistrzostwach świata czy młodzieżowych igrzyskach" - tłumaczył Samaranch jr.

Chwalił przede wszystkim koncepcję włoską, choć wspomniał, że pewne znaki zapytania widnieją przy kwestii finansowania. "To bardzo solidny i ciekawy projekt. Wiem, że ma on poparcie włoskiego rządu, choć pewne sprawy dot. finansów należy jeszcze dopracować" - powiedział.

Wcześniej z różnych względów kandydatury wycofały szwajcarski Sion, Graz/Schladming z Austrii oraz japońskie Sapporo.

Do niskiego zainteresowania organizacją największych sportowych imprez nawiązał Bach. "Kiedyś to MKOl stawiał warunki i wymagał spełnienia rozmaitych kryteriów. Dziś staramy się dopasować igrzyska do możliwości miast i regionów, wykorzystać to, co już istnieje, by minimalizować koszty" - zauważył szef ruchu olimpijskiego.

Decyzja MKOl o powierzeniu organizacji ma zapaść we wrześniu przyszłego roku.

Gospodarzem najbliższych zimowych igrzysk będzie Pekin w 2022 roku.