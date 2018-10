MP w łyżwiarstwie szybkim. Walka o medale i wyjazd na Puchar Świata

Najlepsi polscy łyżwiarze szybcy będą rywalizowali od piątku do niedzieli w mistrzostwach kraju na dystansach. Zmagania w Tomaszowie Mazowieckim otworzą sezon i wyłonią kadrę na pierwsze zawody w nowym cyklu Pucharu Świata.





"Za naszymi kadrowiczami już pierwsze starty kontrolne, ale to mistrzostwa Polski zainaugurują oficjalnie sezon. Te zawody oprócz swojej rangi, będą też kwalifikacjami do dwóch pierwszych edycji tegorocznego Pucharu Świata, które w listopadzie odbędą się w Japonii. Już na początku sezonu trzeba więc zaprezentować dobrą formę i można spodziewać się dużych emocji" - powiedział PAP wielokrotny mistrz kraju Konrad Niedźwiedzki, a obecnie dyrektor marketingu w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Miejscem zmagań po raz kolejny będzie otwarta w zeszłym roku tomaszowska Arena Lodowa z jedynym w kraju krytym torem do łyżwiarstwa szybkiego. Na starcie pojawi się ponad 60 zawodników z 17 klubów. Wśród nich będą najlepsi polscy panczeniści, m.in.: Zbigniew Bródka, Artur Waś, Artur Nogal, Adrian Wielgat, Piotr Michalski, Sebastian Kłosiński oraz Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń, czy nadzieje tej dyscypliny - Karolina Bosiek, Kaja Ziomek, Andżelika Wójcik, Damian Żurek, Gaweł Oficjalski.

"Zabraknie jedynie Katarzyny Bachledy-Curuś, Katarzyny Woźniak i Jana Szymańskiego, którzy zakończyli kariery bądź odpuścili poolimpijski sezon oraz Luzy Złotkowskiej, która zrezygnowała ze startu w Tomaszowie z powodu kontuzji" - dodał Niedźwiedzki.

Były reprezentant przyznał, że po nieudanych dla biało-czerwonych igrzyskach w Pjongczangu kadra została odmłodzona. "Młodzież atakuje i na pewno będzie walczyła o medale oraz wyjazd na PŚ. Ciekawie zapowiada się m.in. rywalizacja na dystansie 5000 m, gdzie wśród mężczyzn mamy tylko jedno miejsce. W pozostałych konkurencjach jest ich od trzech do czterech" - wyjaśnił brązowy medalista olimpijski z Soczi.

Kadrowicze do nowego sezonu przygotowywali się m.in. w niemieckim Inzell oraz Tomaszowie Mazowieckim. W tych miastach startowali też w pierwszych zawodach kontrolnych. Dobrze wypadli w nich m.in. Czerwonka oraz Kłosiński, Bródka i na krótszych dystansach Waś. To zdaniem Niedźwiedzkiego główni kandydaci do złotych medali mistrzostw kraju.

Po zakończeniu tej imprezy biało-czerwoni do zawodów PŚ będą przygotowywali się na torze w Tomaszowie. Nowy sezon w tym cyklu zainaugurują zawody w Obihiro (16-18 listopada). Tydzień później panczeniści będą startować w Tomakomai (23-25 listopada), a następnie kolejno w Tomaszowie Maz. (7-9 grudnia), Heerenveen (10-16 grudnia), Hamar (1-3 lutego) i Salt Lake City (9-10 marca).

Program MP w łyżwiarstwie szybkim:

piątek, 26 października - początek o godz. 16:

kobiety i mężczyźni - 500 m

kobiety - 3000 m; mężczyźni - 5000 m

sobota, 27 października - godz. 12:

kobiety i mężczyźni - 1500 m

kobiety i mężczyźni - ze startu wspólnego

niedziela, 28 października - godz. 10:

kobiety i mężczyźni - 1000 m;

kobiety - 5000 m; mężczyźni - 10000 m





autor: Bartłomiej Pawlak