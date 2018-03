Na igrzyskach paraolimpijskich Korea znów poróżniona

Sportowcy z Korei Południowej i Północnej na ceremonii otwarcia igrzysk paraolimpijskich w Pjongczangu utworzą dwie oddzielne reprezentacje. Zupełnie inaczej było miesiąc wcześniej, gdy obie ekipy przeszły pod jedną flagą, otwierając najważniejszą sportową imprezę świata, a w hokeju na lodzie zaprezentowała się zjednoczona reprezentacja obu krajów. Teraz jednak tak różowo nie będzie.

Ceremonia otwarcia paraigrzysk jest zaplanowana na piątek, 9 marca. Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski zaproponował zespołom z Półwyspu Koreańskiego połączenie obu reprezentacji. Dokładnie tak jak było na otwarciu imprezy dla sportowców pełnosprawnych.

Przedstawiciele komitetów olimpijskich obu państw dyskutowali o takiej możliwości już w wiosce olimpijskiej w Pjongczangu. Nie doszło jednak do porozumienia i podczas otwarcia imprezy przejdą oni jako dwie oddzielne reprezentacje.

– Jesteśmy rozczarowani decyzją koreańskich komitetów, które uznały, że zaprezentowanie się na ceremonii otwarcia pod dwiema różnymi flagami będzie korzystniejsze dla obu reprezentacji. Pod koniec spotkania obie strony przyznały, że już samo uczestnictwo w igrzyskach paraolimpijskich bardzo ich do siebie zbliża. Dzięki takim okolicznościach w przyszłości pozwoli im to na współpracę i zacieśnianie bliższych kontaktów – powiedział prezydent Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego Andrew Parsons.

Krok w kierunku zjednoczenia obu krajów przynajmniej na polu sportowym został jednak poczyniony. – Międzynarodowy Komitet Olimpijski może być dumny z tego, co osiągnął. Doprowadziliśmy bowiem do rozpoczęcia dialogu między dwoma zwaśnionymi do tej pory krajami. Poza tym uważam, że uczestnictwo Korei Południowej w igrzyskach to dobry przykład dla paraolimpijskiego związku tego kraju. Znaczącym jest też fakt, że Komitet Olimpijski Korei Północnej debiutuje na tegorocznych zawodach – zauważył Parsons.