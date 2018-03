Pekin 2022: chiński bank przekaże na sporty zimowe 30 miliardów juanów

Chiński Bank przekaże na rozwój zimowych dyscyplin sportowych w tym kraju 30 miliardów juanów (ponad 16,2 miliardów złotych) przed igrzyskami w Pekinie w 2022 r. Celem jest zarówno sport wyczynowy, jak amatorski - zachęcenie do tej aktywności 100 milionów Chińczyków.

Zdjęcie W Pekinie odbędą sie igrzyska 2022 /AFP

Chińczykom zależy na jak najlepszym przygotowaniu sportowców do rywalizacji w 2022, by "Państwo Środka" znacząco zwiększyło dorobek medalowy w porównaniu do igrzysk w Pjonczangu. Z Korei Płd. zawodnicy i zawodniczki przywieźli tylko jedno złoto, sześć srebrnych i dwa brązowe krążki. Dało im to 16. lokatę w tabeli medalowej.

Pekin będzie pierwszym miastem w historii olimpizmu, które zapisze się jako gospodarz letnich (2008) i zimowych igrzysk (2022).

Znane jest już logo tych ostatnich - to chiński znak kaligraficzny oznaczający zimę, przypominający jednocześnie narciarza.