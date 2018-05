Bartosz Smektała wygrał finał Srebrnego Kasku w Lublinie

Bartosz Smektała z Fogo Unii Leszno wygrał na torze żużlowym w Lublinie finał Srebrnego Kasku wyprzedzając Maksyma Drabika (Betard Sparta Wrocław), Roberta Chmiela (ROW Rybnik) i Daniela Kaczmarka (Get Well Toruń).

Ponieważ był to jednocześnie finał krajowych eliminacji do indywidualnych mistrzostw świata juniorów, czołowa czwórka uzyskała promocję do tej imprezy, a piątego wybierze Główna Komisja Sportu Żużlowego.

O drugim miejscu Drabika zadecydował dodatkowy wyścig, w którym aktualny mistrz świata juniorów pokonał rewelację lubelskich zawodów rybniczanina Chmiela.

Czołówka finału Srebrnego Kasku 2018:

1. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno) 13 (3,2,3,3,2)

2. Maksym Drabik (Betard Sparta Wrocław) 12+3 (3,2,2,2,3)

3. Robert Chmiel (ROW Rybnik) 12+2 (3,3,3,2,1)

4. Daniel Kaczmarek (Get Well Toruń) 11 (2,1,3,2,3)

5. Dominik Kubera (Fogo Unia Leszno) 10 (1,3,3,1,2)

6. Wiktor Lampart (Speed Car Motor Lublin) 10 (2,2,2,1,3)