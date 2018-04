Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno 45:45 w 1. kolejce PGE Ekstraligi

Wicemistrzowie Polski - żużlowcy Betard Sparty Wrocław zremisowali z mistrzami - Fogo Unią Leszno 45:45 w 1. kolejce PGE Ekstraligi.

Zdjęcie Żużlowcy Betardu Sparty Wrocław Maksym Drabik (kask czerwony) i Patryk Wojdyło (niebieski) oraz Dominik Kubera (żółty) i Bartosz Smektała (biały) z Fogo Unii Leszno podczas meczu Ekstraligi / Maciej Kulczyński /PAP

W pierwszym meczu nowego sezonu zmierzył się mistrz Polski z wicemistrzem, co miało gwarantować świetne ściganie i wielkie emocje. Ciekawie zrobiło się na torze jednak dopiero w biegu siódmym. Świetnie spod taśmy wyszedł Emil Sajfutdinow, ale Tai Woffinden szybko go zaatakował i wyszedł na prowadzenie. Rosjanin jechał na trzecim miejscu, ale cały czas nękał go debiutujący w barwach Sparty Max Fricke. Australijczyk w końcu dopiął swego i tuż przed metą minął rywala.

Gospodarze wygrali bieg 4:2, ale w całym meczu przegrywali 20:22. Do tego moment cztery z sześciu gonitw kończyła się remisem 3:3 i dwa razy po 4:2 wygrywali goście. Na dystansie niewiele się działo, mijanek praktycznie nie było, bo tak, jak się ustawili żużlowcy na pierwszym lub drugim łuku, już tak dojeżdżali do mety.

Kolejne dwa biegu znowu zakończyły się remisami, ale po następnych dwóch na prowadzeniu byli już wrocławianie 37:35. Najpierw para Vaclav Milik i Fricke pokonała 4:2 Dominika Kuberę i Bradyego Kurtza, a chwilę później Maksym Drabik i Maciej Janowski powtórzyli ten wynik w starciu z Jarosławem Hampelem i Kuberą.

Przed nominowanymi biegami na prowadzeniu ponownie jednak byli mistrzowie Polski po tym, jak Janusz Kołodziej i Sajfutdinow przyjechali przed Fricke i Taiem Woffindenem (38:40). Zaskoczeniem było czwarte miejsce tego ostatniego, który do tego momentu spisywał się bardzo dobrze.

Brytyjczyk szybko się poprawił, bo w pierwszym biegu nominowanym był pierwszy, Sparta wygrała gonitwę 4:2 i był remis 42:42. O wszystkim decydował 15. bieg. Ze strony gospodarzy pojechali Vaclav Milik i Janowski, a u gości Hampel i Kołodziej. Losy meczu rozstrzygnęły się szybko - Janowski wyskoczył do przodu, a Milik został z tyłu i było 3:3 (ósmy remis biegowy), a w całym spotkaniu 45:45.

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno 45:45

Betard Sparta Wrocław: Maciej Janowski 12 (2,3,3,1,3), Tai Woffinden 11 (2,3,3,0,3), Vaclav Milik 11 (3,3,2,3,0), Maksym Drabik 6 (2,0,0,3,1), Max Fricke 4 (1,1,0,1,1) Patryk Wojdyło 1 (0,0,1), Andrzej Lebiediew 0 (w,0), Damian Dróżdż (-).



Fogo Unia Leszno: Jarosław Hampel 12 (3,2,3,2,2), Janusz Kołodziej 11 (3,2,2,3,1), Emil Sajfutdinow 7 (1,0,2,2,2), Dominik Kubera 6 (1,1,2,2,0), Bartosz Smektała 6 (0,3,2,0,1), Brady Kurtz 3 (1,1,1,0), Tymoteusz Picz (-).



Najlepszy czas uzyskał Maciej Janowski (63,05) w piątym biegu. Sędzia: Krzysztof Meyze (Bydgoszcz). Widzów: 12 000.