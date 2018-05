Czas na wielki finał Speedway Best Pairs Cup

W czwartek w niemieckim Landshut odbędzie się finałowa runda tegorocznego cyklu Speedway Best Pairs. W klasyfikacji generalnej, ze sporą przewagą prowadzi Fogo Power, a za nimi, bój o dwa miejsca na podium toczą aż trzy drużyny. Relacja na żywo w Eurosporcie 2 od godziny 13:00.

Zdjęcie Speedway Best Pairs Cup /Imago

Liderujący zespół Fogo Power ma osiem punktów przewagi nad zajmującymi drugie miejsce Monster Energy Speedway Team oraz Trans MF Pro Race Team. W zespole Adama Golińskiego doszło do zmian kadrowych. W miejsce Emila Sajfutdinowa wystartuje powracający po kontuzji Piotr Pawlicki, który do tej pory w polskiej ekstralidze żużlowej spisuje się fenomenalnie.

- To że mamy 10 punktów przewagi nie czyni nas jeszcze zwycięzcami. Podchodzimy do zawodów SBP w bardzo poważny sposób i na zawody w Landshut zabiorę ze sobą najmocniejszy skład, jakim będę dysponować – powiedział menedżer Fogo Power, Adam Goliński.

Tuż za plecami Fogo Power ciekawa walka o drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. Po 12 punktów na koncie mają Monster Energy Speedway Team oraz Trans MF Pro Race Team. Dla obu tych drużyn druga lokata na koniec rywalizacji sponsorskiej byłaby najlepszym wynikiem w trzyletniej historii startów zespołów w cyklu. Jako że finałowa runda odbywa się w Landshut, a więc na domowym torze AC Landshut Devils, w którego barwach startują zawodnicy Trans MF Pro Race Team, nie dziwi, że to zawodnicy Berndta Muggenhaltera są faworytami w tym pojedynku.

- Landshut to nasz domowy tor, w dodatku liczymy na naszych kibiców, którzy, mam nadzieję, po zawodach będą razem z nami świętować sukces, jakim może być zajęcie miejsca na podium w końcowej klasyfikacji SBP – powiedział Andzejs Lebedevs (Trans MF Pro Race Team).

Czwarte miejsce w klasyfikacji przejściowej z dorobkiem dziesięciu punktów zajmuje Ekantor.pl Team. Drużyna prowadzona przez Tomasza Walczaka nie jedzie do Landshut na wycieczkę. Ekipa z Zielonej Góry zapowiada, że po bardzo dobrym występie w Rzeszowie jedzie do Landshut, aby wywalczyć o podium zarówno w finałowej rundzie, jak i w klasyfikacji końcowej Speedway Best Pairs.

- Są takie założenia, aby nasz duet w Landshut tworzyli Grzegorz Zengota i Piotr Protasiewicz. Tor w Landshut będzie bez wątpienia handicapem dla zawodników Trans MF Pro Race Team, jednak ja mam w swoim zespole klasowych jeźdźców, którzy poradzą sobie w każdych warunkach – dodał Tomasz Walczak – powiedział Tomasz Walczak.

Na piątym i szóstym miejscu po dwóch rundach Speedway Best Pairs sklasyfikowane są odpowiednio Starkom Racing Team oraz Team Bauhaus. Ekipy napędzane przez Vaclava Milika oraz Andreasa Jonssona z pewnością nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i do Landshut również nie wybiorą się po to, aby odhaczyć listę obecności.

Początek zawodów w Landshut o godz. 13:00. Termin rozgrywania zawodów nie jest przypadkowy - w Niemczech jest dzień wolny od pracy. Transmisję z zawodów przeprowadzi stacja Eurosport 2.