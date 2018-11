Ekstraliga żużlowa: Anders Thomsen i Peter Kildemand w Stali Gorzów

Duńczycy Anders Thomsen i Peter Kildemand zostali nowymi żużlowcami ekstraligowej Stali Gorzów. Pierwszy z nich podpisał dwuletni kontrakt, drugi na jeden sezon - poinformował w czwartek na swoim portalu gorzowski klub.

"Duński zaciąg ma pomóc Stali Gorzów w przyszłym sezonie walczyć o awans do fazy play-off. Mimo odejścia Martina Vaculika, żółto-niebiescy nie zamierzają obniżać lotów i w przyszłym roku ponownie powalczą o wejście do rund finałowych" - napisano w informacji o transferach.

Thomsen przeszedł do Stali z pierwszoligowego Wybrzeża Gdańsk, natomiast Kildemand reprezentował wcześniej barwy Unii Tarnów, która w tym sezonie spadła z ekstraligi.

"Czuję, że nadszedł czas, aby pójść do przodu, rozwijać się i uważam, że ekstraliga to dobry kierunek. Byłem szczęśliwy, gdy otrzymałem od Stali ofertę współpracy. Gorzów jest jednym z najbardziej utytułowanych i profesjonalnych klubów w Polsce, więc byłem pewien, że chcę być członkiem tej drużyny..." - powiedział cytowany na stronie internetowej Thomsen.

Trener gorzowskiej drużyny Stanisław Chomski powiedział o Thomsenie: "Potencjał, który ma i to co zaprezentował we wcześniejszych sezonach w niższej klasie rozgrywkowej napawa optymizmem, że jego kariera w naszym klubie nabierze znacznego rozpędu". Przyznał, że jazda w ekstralidze będzie dla Duńczyka wyzwaniem.

"Podjęcie decyzji o jeździe w Stali Gorzów było bardzo łatwe. To klub z ambicjami z góry tabeli ekstraligi. Jestem zadowolony, że w przyszłym sezonie będę reprezentował jego barwy" - powiedział z kolei Kildemand.

Szkoleniowiec Stali liczy, że Kildemand "odbuduje się" w ekipie wicemistrzów Polski.

"Zdaję sobie sprawę, że dla Petera Kildemanda dwa ostatnie sezony nie były najłatwiejsze, pewnie chciałby o nich zapomnieć. Myślę, że wspólnie dokonamy tego, że staną się one przeszłością, a nowy sezon przyniesie pozytywne zmiany, które wpłyną na wzrost poziomu sportowego tego zawodnika w naszym klubie" - powiedział Chomski portalowi klubowemu.

Stal Gorzów wcześniej przedłużyła umowy z krajowymi seniorami: Bartoszem Zmarzlikiem, Szymonem Woźniakiem i Krzysztofem Kasprzakiem. Wspomniany Słowak Vaculik odszedł ze Stali do innej z lubuskich drużyn żużlowych - Falubazu Zielona Góra, z którym podpisał dwuletni kontrakt.

W czwartek zielonogórski klub poinformował, że do jego drużyny dołączył Norbert Krakowiak - junior, który sezon 2018 spędził w pierwszoligowym Starcie Gniezno.



Autor: Marcin Rynkiewicz