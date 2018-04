Ekstraliga żużlowa. Unia Leszno kontra Stal Gorzów w hicie 2. kolejki

Mistrz Polski Unia Leszno w niedzielę podejmie brązowego medalistę z poprzedniego sezonu Stal Gorzów w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu 2. kolejki ekstraligi żużlowej. Już w piątek Włókniarz Częstochowa zmierzy się u siebie z Unią Tarnów.

Zdjęcie Janusz Kołodziej w meczu z Spartą Wrocław /Maciej Kulczyński /PAP

Faworytem spotkania w Lesznie wydają się mistrzowie Polski, którzy w inaugurującej sezon kolejce zremisowali na wyjeździe ze Spartą Wrocław 45:45. Stal Gorzów lepiej rozpoczęła rozgrywki, bo pewnie pokonała na własnym torze Get Well Toruń 54:35. W zespole z Gorzowa pewnymi punktami byli Krzysztof Kasprzak, Bartosz Zmarzlik i Martin Vaculik. Pozostali zawodnicy zdecydowanie odstawali od tej trójki, która może nie wystarczyć na podjęcie równorzędnej walki z Unią Leszno na jej torze.

W drugim niedzielnym spotkaniu Falubaz Zielona Góra podejmie GKM Grudziądz. W pierwszej kolejce zespół z Zielonej Góry przegrał na wyjeździe z Unią Tarnów 43:47.

"Cieszę się, że wreszcie będziemy mogli zaprezentować się na własnym torze. Będziemy walczyli o pierwsze ligowe punkty w tym sezonie. Zmierzymy się z drużyną, która podobnie jak my będzie chciała awansować do fazy play off" - powiedział zawodnik Falubazu Patryk Dudek podczas konferencji prasowej.

W sobotę Get Well Toruń podejmie Spartę Wrocław. Oba zespoły będą walczyły o pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Kolejka rozpocznie się od piątkowej rywalizacji Włókniarza Częstochowa z Unią Tarnów.

"Już nie mogę doczekać się rywalizacji w Częstochowie, bo tam jest naprawdę fajny tor do ścigania. To mecz wyjazdowy, a one zawsze są trudne. Jeżeli jednak każdy z nas należycie wykona swoją pracę i będzie punktował, to stać nas na korzystny wynik" - powiedział Peter Kildemand cytowany na oficjalnej stronie Unii Tarnów.

Program 2. kolejki żużlowej ekstraligi:

13 kwietnia (piątek)

forBET Włókniarz Częstochowa - Grupa Azoty Unia Tarnów (godz. 19.30)

14 kwietnia (sobota)

Get Well Toruń - Betard Sparta Wrocław (18.00)

15 kwietnia (niedziela)

Falubaz Zielona Góra - MrGarden GKM Grudziądz (16.30)

Fogo Unia Leszno - Cash Broker Stal Gorzów (19.00)