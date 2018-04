Ekstraliga żużlowa. Włókniarz - Unia Tarnów 54:36

Włókniarz Częstochowa odniósł w pełni zasłużone zwycięstwo nad Unią, której tylko Nicki Pedersen był w stanie przeciwstawić się gospodarzom. Duńczyk, który kiedyś występował w drużynie częstochowskiej, przegrał dopiero w ostatnim wyścigu, w którym pokonał go Fredrik Lindgren.

Zdjęcie Matej Zagar (kask czerwony) i Michał Gruchalski (N) z forBET Włókniarza Częstochowa oraz Artur Mroczka (B) z Grupy Azoty Unii Tarnów /Waldemar Deska /PAP

Wcześniej pojedynki tych dwóch żużlowców dwukrotnie wygrał Pedersen. Bliski pokonania Pedersena był też w 13. wyścigu Adrian Miedziński, ale drobny błąd sprawił, że na trzecim okrążeniu spadł na drugą pozycję.

Reklama

Mecz rozpoczął się dość niespodziewanie od podwójnego zwycięstwa tarnowian w pierwszym wyścigu. Fakt, że wygrał go Pedersen niespodzianką nie był, ale to, że Artur Mroczka przyjechał jako drugi, przed Leonem Madsenem i Tobiaszem Musielakiem, mogło zwiastować, że Unia będzie dla Włókniarza wymagającym przeciwnikiem.

Częstochowianie na początku meczu mieli pewne kłopoty z dostosowaniem się do toru, gdyż na trzy godziny przed rozpoczęciem spotkania w Częstochowie spadł deszcz i tor był nieco inny niż na treningach.

Gospodarze dość szybko odrobili straty i po trzecim wyścigu prowadzili już 10:8, a po czwartym 14:10.

Goście po dwóch następnych biegach doprowadzili jednak do remisu 18:18, do czego przyczynił się upadek Miedzińskiego w piątym biegu, kiedy to jechał na drugiej pozycji i wydawało się, że ten wyścig zakończy się remisem, a ostatecznie Unia wygrała go 4:2.

Włókniarz odzyskał prowadzenie po biegu siódmym, wygranym podwójnie przez Madsena i Musielaka.

O wysokim zwycięstwie Włókniarza zadecydowała seria podwójnych zwycięstw w wyścigu dziewiątym, 10. i 11., a sukces gospodarzy przypieczętował bieg 13., zakończony remisem, po którym Włókniarz prowadził 45:33 i nic nie było w stanie odebrać mu zwycięstwa.

Również biegi nominowane przyniosły sukces gospodarzom. W 14. Madsen i Miedziński wygrali z Mroczką i Kennethem Bjerre, a w 15. Pedersen tylko rozdzielił Lingrena i Mateja Żagara, zaś czwarty był Peter Kildemand.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fogo Power bezkonkurencyjni w Toruniu. Wideo Eurosport

fotBET Włókniarz Częstochowa - Grupa Azoty Unia Tarnów 54:36

Punkty:

forBET Włókniarz Częstochowa: Fredrik Lindgren 13 (3,2,3,2,3), Leon Madsen 11 (1,3,3,1,3), Matej Żagar 11 (3,2,2,3,1), Adrian Miedziński 8 (2,u,2,2,2), Tobiasz Musielak 6 (0,2,2,2), Michał Gruchalski 4 (3,1,0), Adrian Woźniak 1 (1,0,d).

Grupa Azoty Unia Tarnów: Nicki Pedersen 17 (3,3,3,3,3,2), Peter Kildemand 6 (1,3,1,1,0), Artur Mroczka 5 (2,1,1,0,1), Kenneth Bjerre 4 (2,1,1,0,0), Patryk Rolnicki 3 (2,0,0,1), Jakub Jamróg 1 (0,1,0,-), Kacper Konieczny 0 (w,0,-).

Najlepszy czas dnia - 64,08 w trzecim wyścigu Fredrik Lindgren.

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk).

Widzów 14 000.