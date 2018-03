Ermolenko: Jest wiele powodów, dla których jestem wielkim fanem SBP

W sobotę 25 marca o godz. 14:30, na Motoarenie zainaugurowana zostanie tegoroczna edycja Speedway Best Pairs. O kilka zdań przed zbliżającą się rywalizacją zmagań sponsorskich, poprosiliśmy Sama Ermolenkę, Indywidualnego Mistrza Świata z 1993 roku. Transmisja w Eurosporcie 2.

- Jest wiele powodów, dla których jestem wielkim fanem Speedway Best Pairs. Jako były zawodnik wiem, że zawody parowe to bardzo dobra forma współpracy z kolegami z zespołu. Plusem SBP jest to, że w parach startują zawodnicy niekoniecznie z tego samego kraju. Dzięki temu, można nauczyć się od siebie wielu rzeczy, na różnych rodzajach toru – powiedział Sam Ermolenko.

Przed sezonem doszło do zmiany formuły cyklu Speedway Best Pairs. W tegorocznej edycji weźmie udział sześć drużyn sponsorskich. Rywalizacja składać się będzie z piętnastu wyścigów fazy zasadniczej, dwóch biegów półfinałowych (zwycięzca fazy zasadniczej wybiera rywala w półfinale) oraz biegu finałowego.

- Ten system powinien udowodnić, która drużyna była bezapelacyjna w konkretnej rundzie. Pamiętajmy jednak, że speedway rządzi się własnymi prawami. Możesz być najlepszy po piętnastu biegach, jednak w półfinale lub finale dopadnie Ciebie pech i cała Twoja praca wykonana we wcześniejszej fazie zawodów, pójdzie na marne – dodał mistrz świata z 1993 roku.

Pierwsza runda Speedway Best Pairs, tradycyjnie odbędzie się na toruńskiej Motoarenie. Następnie, rywalizacja przeniesie się do Rzeszowa, zwycięski team poznamy podczas finałowej rundy w Landshut.

- Toruń jest świetnym miastem pod każdym względem, z kolei Motoarena to idealny obiekt dla zawodników. Żałuję, że jestem już na sportowej emeryturze, ale jako zawodnik z pewnością pokochałbym ten tor – powiedział „Sudden Sam”.

Jednym z zespołów, które w tegorocznej edycji dołączyły do stawki SBP jest Ekantor.pl Team. Zespół prowadzony przez Tomasza Walczaka, składać się będzie wyłącznie z polskich zawodników, na czele których stanie wicemistrz świata, Patryk Dudek.

- Uważam, że jak najbardziej mogą tego dokonać! Patryk Dudek jest na fali sukcesu z minionego sezonu. Zdobycie medali Indywidualnych Mistrzostw Świata dodatkowo motywuje i myślę, że Dudek tą motywację wykorzysta. Protasiewicz i Zengota to z kolei świetni i nieobliczalni zawodnicy. Ekantor.pl Team ma więc zespół, który może powalczyć o zwycięstwo w SBP 2018 – stwierdza Ermolenko.

