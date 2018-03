Fogo Power najlepsi na inaugurację żużlowego sezonu

Ekipa Fogo Power, w barwach której jeździli Jarosław Hampel oraz Emil Sajfutdinow, wygrała w Toruniu otwierające żużlowy sezon 2018 zawody Speedway Best Pairs. Była to pierwsza z trzech imprez zaplanowanych w ramach cyklu. W finale faworyci pokonali Trans MF Pro Race Team 5:1

Impreza została przeniesiona z soboty na niedzielę z uwagi na pogodę. Od początku prym w toruńskich zmaganiach wiódł Leon Madsen z Trans MF Pro Race Team, który w eliminacjach wygrał wszystkie pięć biegów. Niemal w pojedynkę wprowadził zespół do półfinału (zdobył 15 z 17 punktów grupy, pozostałe dwa dołożył Martin Smolinski).

Z naszych zawodników najlepiej radził sobie Jarosław Hampel z Fogo Power (zwycięzcy dwóch pierwszych edycji całego cyklu). Polak z czterech eliminacyjnych wyścigów, w których startował, wygrał trzy, w jednym musiał uznać wyższość Madsena. Mimo to nie tryskał radością. - To dopiero początek sezonu. Jeszcze nie wszystko jest pod kontrolą. Przyzwyczajamy się teraz do silników po zimie. Cieszę się, że w końcu mogę ścigać się na motocyklach w czwórkę. W tym sezonie bardzo szybko chcę wskoczyć na wysoki poziom – powiedział po pierwszym wygranym biegu.

Naszemu zawodnikowi, tak jak na co dzień w Unii Leszno, partnerował Emil Sajfutdinow, który z reguły dojeżdżał do mety zaraz za Hampelem, a w ostatnim biegu eliminacyjnym bez udziału Polaka (zastąpił go Janusz Kołodziej) to Rosjanin zgarnął trzy punkty.

Kwalifikacje wygrali obrońcy tytułu, którzy zgarnęli aż 22 punkty na 25 możliwych. Fogo Power miało w półfinale prawo wybrać sobie rywala z którym powalczy o finał. Oprócz nich do decydującej fazy awansowały Trans MF Pro Race Team, Monster Energy Speedway oraz Starkom Racing. Ekipa Polaka i Rosjanina zdecydowała się na rywalizację z tym ostatnim zespołem.

W półfinale bieg był niezwykle zacięty, od startu prowadził Vaclav Milik ze Starkomu, drugi był Sajfutdinow, a trzeci Hampel. Ten układ satysfakcjonował Fogo Power, gdyż w przypadku remisu bonusowy punkt otrzymywała w tych zawodach drużyna, której zawodnicy uplasowali się na drugim i trzecim miejscu. Obrońcy tytułu spokojnie i w skupieniu mogli oglądać drugi półfinał.

Tam kapitalnie po raz kolejny pojechał Madsen, który wygrał z olbrzymią przewagą, a jego partner Martin Smolinski w dobrym stylu wygrał walkę o drugie miejsce. Finał zapowiadał się więc arcyciekawie. Najlepszy zespół zawodów – Fogo Power, kontra najlepszy zawodnik – Madsen.

Dzięki wygranym eliminacjom ekipa Polaka i Rosjanina miała możliwość wyboru torów w finale.

Fogo Power kapitalnie wystartowali. Prowadzenie objął Hampel, a tuż za nim mknął Sajfutdinow. Na ostatniej prostej to Rosjanin wyprzedził Polaka, choć dla zespołu większego znaczenia to nie miało. Obrońcy tytułu wygrali 5-1 i zrobili pierwszy krok do trzeciej z kolejnej wygranej w cyklu Speedway Best Pairs.

Następne zawody w ramach cyklu odbędą się 20 kwietnia w Rzeszowie. Transmisja w Eurosporcie oraz w Eurosport Playerze.

