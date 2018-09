Gollob kandyduje na radnego. "Szybko podjął decyzję"

Tomasz Gollob chce jako radny Grudziądza dbać o sprawy związane ze sportem i osobami niepełnosprawnymi. W październikowych wyborach samorządowych wystartuje jako "jedynka" lokalnego komitetu wiceprezydenta miasta Marka Sikory "Łączy nas Grudziądz".

- Pan Tomasz jest już w okresie wychodzenia z wszelkich zabiegów. Myśl o nowych zajęciach go buduje. Przestaje myśleć tylko o rehabilitacji, a zaczyna tworzyć to, co możemy wspólnie robić - powiedział wiceprezydent Sikora, który był jednym z pomysłodawców leczenia żużlowca w Chinach.

Wiosenny pobyt w Azji nie przyniósł zamierzonych rezultatów i przełomu w leczeniu, ale były żużlowiec się nie załamał i chce realizować kolejne projekty życiowe.

- Mieć takiego lidera listy, to coś wspaniałego, szczególnie w mieście, które od wielu lat stoi żużlem. Gdy z nim rozmawiałem o kandydowaniu, to powiedział, że chciałby zająć się sprawami sportu, czyli tym, na czym się najlepiej zna, bo wie, co to jest ciężka praca zawodnika, ale także sprawami osób niepełnosprawnych. Pan Tomasz jest w tej chwili osobą niepełnosprawną i jego podpowiedzi w sprawie m.in. barier architektonicznych będą niezwykle cenne. Większość z nas chodzi sobie wszędzie i łatwo nam gdzieś wskoczyć, ale osoba na wózku ma wiele kłopotów - dodał Sikora.

Gollob startuje jako lider listy komitetu "Łączy na Grudziądz" w okręgu nr 4 - największym w mieście.

- Inicjatywa w tej sprawie wyszła ode mnie. Bardzo często rozmawialiśmy na różne tematy. Poprosiłem go o poparcie mojej osoby w staraniach o prezydenturę w mieście, ale siedząc przy stole zapytaliśmy także, czy nie zdecydowałby się kandydować na radnego. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo przez moment nawet zaniemówiłem. Bardzo szybko bowiem podjął decyzję. Powiedział, że wchodzi w to, jeżeli tylko może się komuś na coś przydać - stwierdził Sikora.

Wskazał również, że Gollob ma bardzo dużo energii i zapału do pracy pomimo bardzo ciężkiej rehabilitacji.

47-letni Gollob, indywidualny mistrz świata w jeździe na żużlu z 2010 roku, 23 kwietnia 2017 roku miał wystartować w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej w Chełmnie. Podczas treningu przed zawodami uległ jednak poważnemu wypadkowi. Wówczas był zawodnikiem grudziądzkiego GKM.

Jak wykazały badania, doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło też do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem oraz do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Miał również stłuczone oba płuca. Przeszedł długą operację i był przez lekarzy utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Po kilku dniach został z niej wybudzony. Od 2 maja 2017 roku znajdował się na oddziale neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy pod opieką prof. Marka Harata, a 22 maja został przeniesiony do kliniki rehabilitacji.



Pod koniec listopada ubiegłego roku po 7 miesiącach rehabilitacji opuścił klinikę. Gollob ma głęboki niedowład nóg. Korzysta z wózka inwalidzkiego, z którego samodzielnie przemieszcza się na łóżko. Na początku 2018 próbował alternatywnych sposobów leczenia w Chinach, które nie przyniosły jednak przełomu, a nawet czasowo pogorszyły jego stan zdrowia.

