​Grand Prix: budowa toru na PGE Narodowym dobiega końca

Po trzech dniach prac dobiega końca budowa toru na PGE Narodowym, gdzie w sobotę odbędzie się Grand Prix Polski w jeździe na żużlu, pierwsza eliminacja mistrzostw świata. Warszawa po raz czwarty z rzędu będzie gospodarzem tej imprezy.

"W piątek rozpoczęło się ustawianie bandy, wyznaczanie granic toru, układanie krawężnika i usypywanie nawierzchni. W sobotę i w niedzielę te prace były kończone, a teraz praktycznie tor jest gotowy. Do ułożenia pozostała jedynie trawa na płycie boiska" - powiedział PAP rzecznik prasowy turnieju w Warszawie Przemysław Szymkowiak.



W środę tor będzie testowany. "Do tego czasu nawierzchnia będzie polewana, ubijana i wałowana. Obecnie tor jest ułożony, ale trzeba go przygotować do zawodów. Sprzyja nam pogoda i prace przebiegają sprawnie. Testy przeprowadzą zawodnicy z zaplecza młodzieżowej reprezentacji Polski" - dodał Szymkowiak.

W piątek o godz. 15.00 rozpocznie się oficjalny trening, a po nim przeprowadzone zostanie losowanie numerów startowych zawodników.

"Natomiast w sobotę kibice mogą liczyć na liczne atrakcje już od godziny 12. Na błoniach PGE Narodowego powstanie strefa kibica, gdzie będzie m.in. możliwość spotkania się z zawodnikami" - zakończył Szymkowiak.

Przed sobotnią imprezą gospodarze obiektu wymienili 70 krzesełek, które zostały spalone lub uszkodzone podczas finału Pucharu Polski Arka Gdynia - Legia Warszawa. Dostępnych jest jeszcze około tysiąca biletów. W przypadku ich sprzedaży spodziewanych jest 53 tysiące widzów.

Sobotnie zmagania w Warszawie rozpoczną sezon Grand Prix. Cykl zakończy się 6 października w Toruniu