Hoegert Technik sponsorem SEC

Świat żużla wzbogaca się o kolejną firmę, którą pochłonęła magia „czarnego sportu”. Hoegert Technik dołącza do grona sponsorów cyklu Speedway Euro Championship. Będzie również obecna podczas meczów żużlowej reprezentacji Polski.

Zdjęcie Cykl Speedway Euro Championship /Eurosport

- Żużel w Polsce ma długą tradycję i wielką grupę kibiców, dlatego wsparcie tego projektu jest naturalną konsekwencją przyjętej strategii marketingowej - poinformowała Dorota Abramczuk, specjalistka ds. marketingu i PR Hoegert Technik.

Reklama

- Hoegert Technik to firma, która dba o najwyższą jakość oferowanych przez siebie produktów. Myślę, że to właśnie ta jakość, połączyła markę z projektami prowadzonymi przez One Sport. Nasza współpraca będzie widoczna przede wszystkim dla kibiców, dla których w miasteczku kibica przed zawodami SEC oraz meczami ŻRP. Przygotujemy kilka niespodzianek, związanych z naszymi nowymi partnerami - powiedział Karol Lejman, prezes zarządu One Sport.

Reprezentantem firmy Hoegert Technik w świecie żużla będzie indywidualny mistrz Polski Szymon Woźniak. W obecnym sezonie, urodzony w Tucholi zawodnik, korzystać będzie z narzędzi oferowanych przez niemiecką spółkę.

- Czuję się wyróżniony, że tak uznana firma, jak Hoegert Technik obdarzyła mnie zaufaniem. Jestem zaszczycony, że mogę zostać twarzą tej marki w polskim świecie żużlowym. Mam nadzieję, że skutecznie wprowadzę produkty Högert Technik w świat „czarnego sportu” i dzięki swoim wynikom, tylko potwierdzę ich niezawodność – powiedział Szymon Woźniak.

Dodajmy, iż zawody cyklu Speedway Euro Championship zostaną zainaugurowane 23 czerwca w Gnieźnie. Kolejne rundy odbędą się w niemieckim Güstrow (14 lipca) i łotewskim Dyneburgu (18 sierpnia). Wielki finał odbędzie się natomiast 15 września na nowym Stadionie Śląskim w Chorzowie.