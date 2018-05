IME na żużlu. Piotr Pawlicki z trzecią dziką kartą do SEC

Nadszedł czas na ogłoszenie kolejnej bardzo mocnej dzikiej karty na Speedway Euro Championship 2018. Stałym uczestnikiem cyklu został żużlowiec, który jeszcze przed rokiem ścigał się w Grand Prix. Początek tego sezonu opuścił z powodu kontuzji, ale już w pierwszych startach po wyleczeniu urazu pokazał, że muszą się z nim liczyć absolutnie wszyscy. Piotr Pawlicki.

Piotr to członek wyjątkowo żużlowej rodziny - syn trzykrotnego Drużynowego Mistrza Polski, który licencję uzyskał w 2010 roku na torze w Częstochowie. Sukcesy zaczął kolekcjonować już za młodu, gdzie wspólnie z reprezentacją Polski wywalczył trzy złote medale Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów oraz dołożył jeden triumf w Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów. Mało? To dorzucamy jeszcze jeden sukces indywidualny z 2014 roku. Właśnie wtedy Piotr Pawlicki został najlepszym młodzieżowcem globu.

Przejście w wiek seniora nie było dla Piotra problemem. 5 września 2015 roku na torze w Rybniku młodszy z braci Pawlickich stanął na drugim stopniu podium Grand Prix Challenge i co za tym idzie, zapewnił sobie starty w cyklu SGP 2016. Mówi się, że każdy debiutant musi zapłacić frycowe, ale w tym przypadku tak nie było. Piotrek Pawlicki zaliczył swoje pierwsze podium w tych elitarnych rozgrywkach, a miało to miejsce na torze w Malilli. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej skończyło się to dla Polaka szóstą lokatą.

Rok później było nieco gorzej, jeśli chodzi o końcowy rezultat, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trzecia runda cyklu Grand Prix 2017 była niezapomnianym momentem. Daugavpils musiało odtworzyć Mazurka Dąbrowskiego na cześć zwycięzcy - Piotra Pawlickiego.

Sezon 2018 zaczął z poślizgiem. Kontuzja kostki wyeliminowała go z pierwszych spotkań ligowych. Do ścigania się w barwach leszczyńskich Byków powrócił 27 kwietnia, kiedy to rywalem Fogo Unii był Falubaz Zielona Góra. Pawlicki wywalczył w nim komplet punktów i wysłał jasny sygnał - po urazie nie ma żadnego śladu. Teraz czekamy na kolejny dowód, czyli walkę o medale w cyklu SEC 2018.