IMP na żużlu: Dominik Kubera wygrał turniej półfinałowy w Gnieźnie

Żużlowiec Fogo Unii Leszno Dominik Kubera z dorobkiem 12 punktów wygrał w Gnieźnie turniej półfinałowy indywidualnych mistrzostw Polski. Kolejne lokaty zajęli Kacper Woryna (ROW Rybnik) i Zbigniew Suchecki (MDM Komputery TŻ Ostrovia).

Zawody w Gnieźnie rozpoczęły się dość nietypowo, bowiem od... zaległego biegu z udziałem Marcina Nowaka i Roberta Chmiela z turnieju ćwierćfinałowego z Rawicza, gdzie deszcz uniemożliwił rozegranie dodatkowego wyścigu. Jego stawką był awans do półfinału. Nowak, zawodnik miejscowego Car Gwarant Startu Gniezno, wykorzystał atut własnego toru i wystąpił w zawodach, a Chmielowi przypadła rola rezerwowego.

Co ciekawe, Nowak przez długi czas miał szansę na awans do finału, ostatecznie zajął siódme miejsce. Do finału, który 4 sierpnia odbędzie się w Lesznie, zakwalifikowało się pięciu najlepszych zawodników: Kubera, Woryna, Suchecki, Piotr Pawlicki oraz Adrian Miedziński. Szósty - Mateusz Szczepaniak będzie w Lesznie rezerwowym. Sporą niespodzianką było dopiero dziewiąte miejsce Jarosława Hampela, który tym samym nie powalczy w tym roku o medal mistrzostw kraju.

Udział w finale bez konieczności uczestniczenia w eliminacjach mają zapewniony żużlowcy jeżdżący w cyklu Grand Prix: Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Przemysław Pawlicki oraz broniący tytułu Szymon Woźniak.

