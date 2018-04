Ivan Mauger nie żyje. Świat żużla w żałobie

W wieku 78 lat zmarł jeden z najlepszych żużlowców w historii Ivan Mauger. Nowozelandczyk był sześciokrotnym indywidualnym mistrzem świata, czego do tej pory nie pobił żaden zawodnik.

Jedynym żużlowcem, który zdołał wyrównać dorobek Maugera sześciu tytułów IMŚ, był wyśmienity Szwed Tony Rickardsson, który błyszczał do 2006 roku. Legenda Nowozelandczyka jest dużo starsza, zaczęła się pod koniec lat 60. i obfitowała w sukcesy do końca kolejnego dziesięciolecia.

"Jesteśmy bardzo zasmuceni informacją o śmierci Ivana. Był pionierem w dziedzinie profesjonalizmu. Nasze myśli w tym smutnym czasie są z Jego rodziną" - napisała w komunikacie brytyjska federacja żużla.



Mauger był absolutnym multimedalistą największych imprez żużlowych globu. Mistrzostwo świata celebrował łącznie osiem razy, w tym raz w parze oraz w drużynie. Drogę na szczyt zaczął od brązowego medalu w 1967 roku w Londynie, by w kolejnych trzech latach nie schodzić indywidualnie z najwyższego stopnia podium. Łącznie aż czternaście razy uczestniczył w finałach mistrzostw świata, mimo że na tym szczeblu debiutował w 1966 roku, gdy miał już 27 lat. Do najcenniejszej kolekcji dodał jeszcze trzy srebrne medale.



Dwa mistrzowskie laury zdobył na polskich torach we Wrocławiu (1970) i w Chorzowie (1979). W stolicy Dolnego Śląska pokonał duet "Biało-Czerwonych" Pawła Waloszka i Antoniego Worynę, zaś na Stadionie Śląskim w Chorzowie okazał się lepszy od Zenona Plecha i Michaela Lee.



Jednak w pamięci polskich kibiców został najbardziej zapamiętany z niesamowitej batalii w dodatkowym wyścigu o złoto z Jerzym Szczakielem w 1973 roku. To wtedy polski żużlowiec po raz pierwszy w historii sięgnął po tytuł mistrza świata, bowiem Mauger atakując naszego zawodnika upadł i musiał przełknąć gorycz przegranej. Trzecie miejsce na podium uzupełnił Zenon Plech.



Od innych sukcesów Nowozelandczyka może zawrócić się w głowie. Był 8-krotnym finalistą Drużynowych Mistrzostw Świata, w tym siedmiokrotnie reprezentował Wielką Brytanię. Zdobył cztery złote, dwa srebrne i jeden brązowy medal, a jeden złoty wywalczył dla Nowej Zelandii.

Czternaście razy uczestniczył w turniejach mistrzostw świata par, gdzie zdobył dwa złote, cztery srebrne i dwa brązowe medale. Ponadto pięciokrotnie stawał na podium MŚ na długim torze, czterokrotnie był indywidualnym mistrzem Wielkiej Brytanii i dwukrotnie wywalczył złoty krążek w indywidualnych mistrzostwach Nowej Zelandii.

Z "czarnym sportem" rozstał się, jak na owe lata, bardzo późno, bo mając na karku 46 lat. Swój benefis miał także w Polsce. Po zakończeniu kariery nie rozstał się z ukochaną dyscypliną, zostając "ojcem chrzestnym" kolejnych legend speedwaya, takich jak Hans Nielsen, Ole Olsen, Jason Crump, Billy Hamill, Mark Loram oraz Leigh Adams.



Mauger zmarł w australijskim Gold Coast, gdzie w ostatnich latach swojego życia mieszkał w domu opieki.

