Martin Vaculik w Falubazie Zielona Góra

Martin Vaculik został nowym zawodnikiem Falubazu Zielona Góra - poinformował w niedzielę klub na swoim portalu. Przez dwa poprzednie sezony Słowak był jednym z liderów innego z lubuskich zespołów ekstraligi żużlowej - Stali Gorzów.

Zdjęcie Martin Vaculik /Adam Borowy /East News

"Kolejny mocny ruch transferowy Falubazu Zielona Góra. W sezonie 2019 zawodnikiem naszej drużyny będzie Słowak - Martin Vaculik, stały uczestnik cyklu Grand Prix i indywidualny mistrz Europy z sezonu 2013. Martin Vaculik to żużlowiec, który od kilku lat zaliczany jest do światowej czołówki speedwaya. Sezon 2018, podobnie jak 2017, spędził w Stali Gorzów..." - napisano w komunikacie.

"Falubaz kojarzy mi się od zawsze z olbrzymim wsparciem kibiców. Tutejsi fani są kolejnym zawodnikiem swojej drużyny. W Zielonej Górze jest też fantastyczny tor, na którym bardzo dobrze mi się jeździ. Falubaz to potężny klub o niesamowitych możliwościach. Ja zawsze mówiłem, że lubię duże wyzwania, gdzie wszystko nastawione jest na to, aby osiągać wysokie cele. Przechodząc do Zielonej Góry, chcę powalczyć o jak najlepszy wynik i być mocnym ogniwem tej drużyny" - powiedział cytowany przez portal Vaculik.

To drugi zagraniczny żużlowiec, który wzmacnia drużynę z Zielonej Góry. W piątek Falubaz poinformował, że podpisał kontrakt z trzykrotnym mistrzem świata Duńczykiem Nickim Pedersenem. Wcześniej umowy przedłużyli Patryk Dudek i Michael Jepsen Jensen, a ważne kontrakty mają Piotr Protasiewicz i Mads Hansen oraz juniorzy Mateusz Tonder i Damian Pawliczak.



Marcin Rynkiewicz