ME na żużlu. Jarosław Hampel wygrał w Gnieźnie

Jarosław Hampel zwyciężył w pierwszym turnieju tegorocznego cyklu indywidualnych mistrzostw Europy na żużlu. W finale na torze w Gnieźnie pokonał Szweda Antonio Lindbaecka, Niemca Kaia Huckenbecka oraz Duńczyka Mikkela Michelsena.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jarosław Hampel triumfuje w Gnieźnie. Wideo Eurosport

Pierwsze tegoroczne zawody cyklu SEC nie najlepiej rozpoczęli Krzysztof Kasprzak, Emil Sajfutdinow i Andrzej Lebiediew. Polak wjechał w taśmę, Rosjanin nie poradził sobie nawet z pierwszym rezerwowym turnieju Robertem Chmielem, a ostatni linię mety minął broniący tytułu Łotysz.

Reklama

Zdecydowanie najlepiej z presją poradzili sobie na początku Hampel i Lindbaeck. Obaj po dwóch seriach startów mieli komplet sześciu punktów i dali mocny sygnał do walki o wygraną. Wśród "Biało-Czerwonych" dobrze jechał także Piotr Pawlicki, który miał tylko jeden punkt mniej od prowadzącej dwójki. Pozostali zawodnicy tworzyli wyrównaną stawkę, co zapowiadało ciekawą walkę o wejście do decydujących biegów.

Nawierzchnia gnieźnieńskiego toru nie sprzyjała na początku rywalizacji, ale z biegu na bieg było coraz więcej. Dopiero w swoim trzecim starcie uważany za jednego z faworytów tegorocznej rywalizacji Sajfutdinow po zaciętej walce na dystansie z Pawlickim, wyprzedził Polaka i przywiózł ważne dwa punkty. Jednak w kolejnym występie definitywnie przekreślił swoje szanse na udział w biegu barażowym, przyjeżdżając na trzeciej pozycji.

Pierwszy raz tego wieczoru punkty stracili Hampel i Lindbaeck. Pogromcą popularnego "Małego" okazał się Leon Madsen, który świetnie rozegrał pierwszy łuk i minął linię mety przed Polakiem. Problemy na starcie swojego wyścigu miał także Szwed, który najpierw musiał przebić się na drugą pozycję, a potem gonił, bez powodzenia, prowadzącego Kaia Huckenbecka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Huckenbeck najszybszy, defekt Pawlickiego w biegu ostatniej szansy. Wideo Eurosport

Mimo tych drobnych strat, przed ostatnią serią startów obaj przewodzili stawce, ale przed sobą mieli jeszcze wspólny pojedynek w 17. biegu. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł Hampel i to on został liderem po fazie zasadniczej, mając na koncie 14 punktów.

Bezpośrednio do finału wraz z Polakiem awansował także Lindbaeck (11 pkt.). Trwała jeszcze walka o udział w biegu barażowym. Swoją szansę w pełni wykorzystali Huckenbeck i Michelsen, a zaprzepaścił ją Czech Vaclav Milik.

Skład biegu barażowego ustalony został dopiero po ostatnim wyścigu serii zasadniczej. W nim spotkali się Peter Kildemand i Pawlicki. Obaj, by awansować do barażu musieli zająć pierwsze dwa miejsca. Szyki pokrzyżował im Robert Lambert, świetnie wychodząc ze startu i wygrywając 20. odsłonę.

Zgodnie ze zdobytymi punktami do barażu awansowali Huckenbeck, Pawlicki i Michelsen. Wskazanie czwartego uczestnika wymagało analizy zdobytych oczek przez Kildemanda i Milika. Ponieważ w bezpośrednim starciu lepszy był Duńczyk, ostatecznie to on wziął udział w barażu. Pech już na jego starcie dopadł Pawlickiego, któremu zdefektował motocykl. Awans wywalczyli wygrywając Huckenbeck i Michelsen.

Bieg finałowy to świetne wyjście spod taśmy Hampela, który nie pozostawił rywalom złudzeń, kto jest najlepszy tego wieczoru. Za Polakiem jechał Huckenbeck, ale za wygraną nie chciał dać Lindbaeck i ostatecznie wyprzedził Niemca, zapewniając sobie fotel wicelidera po pierwszym turnieju. Poza podium zawody zakończył Michelsen.

Kolejne zawody cyklu odbędą się w niemieckim Gustrow 14 lipca.

Zdjęcie Jarosław Hampel w pięknym towarzystwie po wygranej / Tytus Żmijewski / PAP

Wyniki turnieju w Gnieźnie i klasyfikacja po pierwszych zawodach:

1. Jarosław Hampel (Polska) 17 pkt

2. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 13

3. Kai Huckenbeck (Niemcy) 11

4. Mikkel Michelsen (Dania) 9

5. Piotr Pawlicki (Polska) 9

6. Peter Kildemand (Dania) 8

7. Vaclav Milik (Czechy) 8

8. Krzysztof Kasprzak (Polska) 8

9. Leon Madsen (Dania) 8

10. Andreas Jonsson (Szwecja) 7

11. Robert Lambert (W. Brytania) 6

12. Emil Sajfutdinow (Rosja) 6

13. Adrian Gała (Polska) 5

14. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 5

15. Andriej Kudriaszow (Rosja) 5

16. Robert Chmiel (Polska) 1

17. Josef Franc (Czechy) 0

18. Norbert Krakowiak (Polska) 0