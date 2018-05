Menedżer Duńczyków przed meczem z Polską: Chcę, aby atut toru był po naszej stronie

W niedzielę w Częstochowie staną na przeciwko siebie żużlowe reprezentacje Polski i Danii. Dwunastu zawodników rywalizować będzie na SGP Arenie Częstochowa o punkty dla swoich zespołów.

Z kolei w parkingu, dojdzie do pojedynku trenerów obu drużyn Marka Cieślaka oraz Hansa Nielsena. "Profesor z Oxfordu" ma nadzieję, że po zmianie formuły i zastąpieniu Drużynowego Pucharu Świata przez rozgrywki Speedway of Nations, jego podopieczni będą we Wrocławiu jedną z lepszych reprezentacji.

Obie drużyny przygotowują się do czerwcowych finałów Speedway of Nations. O ile "Biało-Czerwoni" są w komfortowej sytuacji i z racji finału SoN, mają zapewnione już miejsce we Wrocławiu, o tyle Duńczycy o możliwość startu na Dolnym Śląsku, będą się musieli bić w półfinałach. Menedżer naszych rywali Hans Nielsen, nie ukrywa, że celem reprezentacji Danii w tym roku jest medal w rozgrywkach Speedway of Nations.

- Głównym celem dla duńskiego zespołu w tym roku, to przede wszystkim zakwalifikowanie się do finału Speedway of Nations we Wrocławiu. Jeśli to zrobimy, wszystko może się zdarzyć, w zależności od tego, którzy z zawodników będą w optymalnej dyspozycji. Jeśli uda nam się uniknąć wielu kontuzji w tym roku, naszym celem jest wyselekcjonowanie trójki najlepszych zawodników i wygrana w SoN. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli - powiedział Hans Nielsen.

Skład Duńczyków na mecz z Polakami to istna mieszanka młodości z doświadczeniem. Atutem reprezentacji Hansa Nielsena bez wątpienia będzie fakt, że ma w swojej kadrze zawodników, którzy reprezentowali bądź wciąż reprezentują barwy miejscowego Włókniarza.

- Chciałem, aby w mojej kadrze wystartowało dwóch lokalnych zawodników, tak aby po naszej stronie był atut tutejszego toru. W roli lidera, naciskającego na Polaków widzę Leona Madsena. Żałuję również, że nie mogłem wystawić więcej niż sześciu zawodników, ale taki jest regulamin i niestety nie mamy miejsca dla wszystkich – zakończył "Profesor z Oxfordu".

Oficjalne składy:

Polska:

9. Jarosław Hampel

10. Piotr Pawlicki

11. Maciej Janowski

12. Maksym Drabik

13. Bartosz Zmarzlik

14. Patryk Dudek

Dania:

1. Leon Madsen

2. Andreas Lyager

3. Niels Kristian Iversen

4. Peter Kildemand

5. Michael Jepsen Jensen

6. Mikkel Michelsen