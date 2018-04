Mistrzostwa par na żużlu. Hampel i Sajfutdinow zwyciężają w Rzeszowie

Jarosław Hampel i Emil Sajfutdinow wygrali drugi turniej cykl Speedway Best Pairs, który odbył się w Rzeszowie. Reprezentujący zespół Fogo Power żużlowcy pokonali w finale Grzegorza Zengotę i Patryka Dudka z Ekantor.pl Team.

Zdjęcie Zawodnik Fogo Power Jarosław Hampel (kask czerwony) podczas drugiej rundy żużlowych mistrzostw par w Rzeszowie / Darek Delmanowicz /PAP

Rywalizacja podczas rzeszowskiej edycji Speedway Best Pairs była niesamowicie zacięta. W pierwszej części zawodów tylko trzy z dziewięciu biegów zakończyły się wygranymi 5:1. Dostarczycielami punktów dla rywali w tych wyścigach byli najsłabsi tego dnia żużlowcy Starkom Racing Team.

Ze zmiennym szczęściem na początku jechali liderzy po pierwszej rundzie, obrońcy tytułu, reprezentujący Fogo Power Jarosław Hampel i Emil Sajfutdinow. Świetnie rozpoczął popularny "Mały", ale z kłopotami jechał Rosjanin. Gdy wreszcie Emil zmienił motocykl i wystrzelił spod taśmy, Hampel na linię mety wpadł ostatni. Błąd teamu Monster Energy w szóstym wyścigu kosztował Grega Hancocka wykluczenie. Amerykanin na start wyjechał w białym zamiast w czerwonym kasku. Po trzech seriach aż trzy zespoły miały po 11 punktów, a czwarty zaledwie jeden mniej.

Indywidualnie, podobnie jak w pierwszej odsłonie SBP w Toruniu nie do pokonania był Leon Madsen, reprezentujący Trans MF Pro Race Team. Swoje pierwsze punkty stracił w biegu dziesiątym, kiedy to pokonali go już na starcie wracający na właściwe tory Sajfutdinow i Hampel. To właśnie para Fogo Power, podobnie jak w Toruniu, była najskuteczniejsza w fazie zasadniczej zdobywając łącznie 20 punktów.

Do rywalizacji półfinałowej wybrali sobie drugi po fazie zasadniczej team Trans MF Pro Race i remisując z duetem Lebiediew, Madsen awansowali do najważniejszego biegu dnia. Drugi półfinał padł łupem Ekantor.pl Team. Świetnie spod taśmy wyszedł Grzegorz Zengota, a skutecznie przed Patryka Dudka wcisnął się Chris Holder. Niespodziewanie na końcu stawki jechał Hancock, a na ostatnim okrążeniu zdefektował motocykl Holdera.

Finał wieczoru i tym samym drugiego turnieju SBP należał do Fogo Power. Jego reprezentanci już na wejściu w pierwszy łuk objęli prowadzenie, którego nie oddali do samej mety. Przed ostatnim turniejem, który odbędzie się 10 maja w niemieckim Landshut, mają przewagę ośmiu punktów nad drugim zespołem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fogo Power bezkonkurencyjni w Toruniu. Wideo Eurosport

Wyniki SBP w Rzeszowie:

1. Fogo Power - 28 pkt. - wygrana w finale

Jarosław Hampel 14, Emil Sajfutdinow 14, Janusz Kołodziej - nie startował

2. Ekantor.pl Team - 24 - przegrana w finale

Patryk Dudek 10, Grzegorz Zengota 14, Piotr Protasiewicz - nie startował

3. Monster Energy Speedway Team - 18 + przegrana w półfinale

Greg Hancock 9, Chris Holder 9, Paweł Przedpełski - nie startował

4. Trans MF Pro Race Team - 19 + przegrana w półfinale

Martin Smoliński 3, Leon Madsen 12, Andriej Lebiediew 4

5. Team Bauhaus - 14

Andreas Jonsson 7, Jacob Thorssell 7, Wiktor Lampart - nie startował

6. Starkom Racing Team - 5

Edward Mazur 1, Gleb Czugunow 3, Hubert Łęgowik 1

Klasyfikacja po dwóch turniejach:

1. Fogo Power - 20 pkt

2. Trans MF Pro Race Team - 12

. Monster Energy Speedway Team - 12

4. Ekantor.pl Team - 10

5. Starkom Racing Team - 5

6. Team Bauhaus - 3

Krzysztof Frydrych