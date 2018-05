MPPK na żużlu. Betard Sparta Wrocław wygrywa

Żużlowcy Betardu Sparty Wrocław Maciej Janowski i Maksym Drabik wywalczyli w Ostrowie Wielkopolskim tytuł mistrza Polski par klubowych.

Srebrny medal zdobył Falubaz Zielona Góra, a brązowy - forBET Włókniarz Częstochowa.

Wrocławianie zdobyli 26 punktów i wyprzedzili zielonogórzan: Piotra Protasiewicza, Patryka Dudka i Grzegorza Zengotę zaledwie o jeden. O trzecim miejscu zdecydował bieg dodatkowy, w którym częstochowianin Tobiasz Musielak pokonał zawodnika Grupy Azoty Unia Tarnów Artura Mroczkę.

Żużlowcy Betard Sparty pięć z sześciu wyścigów wygrali podwójnie. Przegrali jedynie z parą Falubazu Dudek - Protasiewicz (1:5), ale później byli bezbłędni. Mistrzostwo zapewnili sobie w 20. biegu, kiedy to pokonali 5:1 duet Cash Broker Stal Gorzów Krzysztofa Kasprzaka i Szymona Woźniaka.

Zielonogórzanie rywalizowali w trzyosobowym składzie. We wszystkich wyścigach startował Protasiewicz, a na zmianę jeździli Dudek i Zengota. Falubaz długo utrzymywał się na prowadzeniu, ale jego zawodnicy nie potrafili być tak skuteczni jak wrocławianie i w ostatecznym rozrachunku przegrali tytuł zaledwie jednym punktem.

Zdjęcie Para Cash Broker Stal Gorzów - Krzysztof Kasprzak (kask czerwony), Szymon Woźniak (niebieski) oraz Piotr Pawlicki (biały) i Janusz Kołodziej (żółty) / Tomasz Wojtasik / PAP

Ciekawa walka toczyła się o brązowy medal. W ostatnim wyścigu Włókniarz wygrał z Unią Tarnów 4:2 i tym samym oba zespoły zrównały się dorobkiem mając po 18 pkt. W dodatkowym biegu o trzecie miejsce Musielak pokonał Mroczkę i trzecie miejsce zajęła ekipa z Częstochowy.

Broniący tytułu gorzowianie mogli mówić o pechu, bowiem dwukrotnie wykluczony został Kasprzak - raz za spowodowanie upadku rywala oraz za dwa ostrzeżenia przy utrudnianiu startu. Z kolei Woźniak w jednym z wyścigów zanotował defekt na starcie. W tej sytuacji aż trzykrotnie musieli walczyć o punkty w pojedynkę.

Słabiej zaprezentowali się drużynowi mistrzowie kraju żużlowcy Fogo Unii Leszno. Wprawdzie w miejsce wcześniej awizowanego Janusza Kołodzieja pojawili się juniorzy Bartosz Smektała oraz Dominik Kubera, ale wydawało się, że w parze z Piotrem Pawlickim będą w stanie powalczyć o podium. Tymczasem w pierwszych dwóch biegach zdobyli zaledwie dwa punkty i mogli zapomnieć o medalu. W dalszej części zawodów Pawlicki dopasował sprzęt do warunków na torze, ale wystarczyło to do zajęcia szóstej, przedostatniej lokaty.

Wyniki:

1. Betard Sparta Wrocław - 26 pkt

Maksym Drabik 15 (3,3,0,3,3,3)

Maciej Janowski 11 (2,2,1,2,2,2)

Dominik Dróżdż ns

2. Falubaz Zielona Góra 25

Piotr Protasiewicz (10 (0,2,3,3,1,1)

Patryk Dudek 8 (3,2,3)

Grzegorz Zengota 7 (3,1,3)

3. forBET Włókniarz Częstochowa 18+3

Tobiasz Musielak 10+3 (0,2,2,1,2,3,3)

Adrian Miedziński 8 (1,1,3,2,0,1)

4. Grupa Azoty Unia Tarnów 18+2

Artur Mroczka 10+2 (3,2,2,d,3,0,2)

Jakub Jamróg 8 (0,3,0,1,2,2)

Patryk Rolnicki ns

5. Cash Broker Stal Gorzów 16

Szymon Woźniak 9 (2,3,1,3,d,0)

Krzysztof Kasprzak 7 (1,w,3,w,2,1)

6. Fogo Unia Leszno 12

Piotr Pawlicki 9 (1,0,2,3,0,3)

Dominik Kubera 2 (0,1,1)

Bartosz Smektała 1 (0,1,0)

7. MDM Komputery TŻ Komputery Ostrovia 10

Zbigniew Suchecki 4 (1,0,2,1)

Patryk Dolny 3 (2,1,0)

Kamil Brzozowski 3 (1,0,t,2)