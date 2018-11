MrGarden GKM Grudziądz. Antonio Lindbaeck przedłużył umowę

Szwed Antonio Lindbaeck jako pierwszy z żużlowców MrGarden GKM Grudziądz pojawił się w klubie, by przedłużyć umowę na kolejny sezon. Dla popularnego "Toninho" będzie to czwarty z rzędu rok w ekipie "Gołębi".

Zdjęcie Antonio Lindbaeck /Mariusz Kapała /East News

Lindbaeck do Grudziądza trafił w 2016 roku i od samego początku jest jednym z filarów zespołu. Miniony sezon rozpoczął nie najlepiej, prezentując nierówną dyspozycję. Udało mu się jednak wrócić do dobrej formy i był jednym z głównych autorów utrzymania ekipy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sezon ligowy w Polsce Szwed zamknął średnią 1,758 punktu na bieg, co nie zadowala samego zawodnika.

Indywidualnie wywalczył awans do przyszłorocznego cyklu Grand Prix, wystartuje także w Speedway European Championship. Na swoim krajowym podwórku w roku 2019 będzie zdobywał punkty dla Masarny Avesta.

Szwed jest pierwszym zawodnikiem, który podpisał umowę na kolejny sezon. Deklarację dalszych startów w zespole MrGarden GKM złożyli wcześniej także Rosjanin Artiom Łaguta, kapitan Krzysztof Buczkowski oraz Przemysław Pawlicki.

Krzysztof Frydrych