MrGarden GKM Grudziądz. Kenneth Bjerre nowym zawodnikiem

Kenneth Bjerre został nowym zawodnikiem startującego w żużlowej ekstralidze MrGarden GKM Grudziądz. Duńczyk do ekipy "Gołębi" dołączy po czterech latach spędzonych w Tarnowie.

Zdjęcie Kenneth Bjerre /Piotr Jędzura /East News

"Spędziłem owocny dzień w Polsce na rozmowach dotyczących mojego kontraktu. Umowa na sezon 2019 podpisana, a moim nowym klubem jest GKM Grudziądz. Jestem bardzo szczęśliwy, że będę częścią tego klubu i zespołu. Nie mogę się już doczekać początku sezonu i pierwszego meczu przed własną publicznością, mam nadzieję, z wypełnionymi po brzegi trybunami. Moim celem jest zdobycie z Grudziądzem medalu" - poinformował w czwartek na swoim profilu społecznościowym zawodnik.

Reklama

Miniony sezon 34-letni Duńczyk zakończył na 17. miejscu w indywidualnej klasyfikacji zawodników najlepszej żużlowej ligi świata. Średnio notował 1,914 punktu na bieg. Mimo dobrej postawy Bjerre zespół tarnowskiej Unii nie obronił miejsca w ekstralidze. Zawodnik chciał jednak pozostać w ekstralidze, więc postanowił zmienić barwy klubowe wybierając Grudziądz.

"Cieszymy się, że Kenneth dołącza do naszej drużyny i witamy go w Grudziądzu. Wybór nie był trudny, a rozmowy na temat kontraktu przebiegły szybko i sprawnie. Od lat jest bardzo solidnym zawodnikiem, byłym uczestnikiem Grand Prix, ciągle z nadziejami i szansami na powrót do światowej elity. Przez ostatnie sezony był liderem zespołu z Tarnowa, dlatego też to duże wzmocnienie formacji seniorskiej. Mamy nadzieję, że Duńczyk spełni oczekiwania i będzie tym ogniwem, które pozwoli nam walczyć o coś więcej niż tylko o utrzymanie w PGE Ekstralidze" - powiedział cytowany na klubowej stronie internetowej prezes grudziądzkiego klubu Marcin Murawski.

Wcześniej kontrakt w Grudziądzu na 2019 rok podpisał Antonio Lindbaeck. Wiadomo także, iż z klubem pożegnał się Krystian Pieszczek, który postanowił odbudować swoją formę w pierwszoligowym Wybrzeżu Gdańsk. Zespół opuszcza także po dwóch latach Niemiec Kai Huckenbeck, który z kolei będzie zawodnikiem Stali Rzeszów.

Krzysztof Frydrych