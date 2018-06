MŚ par na żużlu. Polacy zdobyli brązowy medal

Polscy żużlowcy wywalczyli brązowy medal Speedway of Nations, mistrzostw świata par na żużlu rozgrywanych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Wygrała Rosja przed Wielką Brytanią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy na dwóch kółkach. Wideo Eurosport

Nasz zespół jechał w składzie: Maciej Janowski, Patryk Dudek i Maksym Drabik.

Reklama

Polacy słabo spisali się w piątek - pierwszym dniu mistrzostw. Zdobyli tylko 15 punktów i zajmowali dopiero szóste miejsce. Prowadziła Wielka Brytania - 25, przed Rosją - 23 i Danią - 20.



W sobotę było już lepiej. Nasz zespół awansował do barażu o finał, ale Dudek otrzymał w nim drugie ostrzeżenie z powodu nierównego startu i został wykluczony z powtórki. W efekcie "Biało-Czerwoni" odpadli w starciu z Rosjanami Emilem Sajfutdinowem i Artiomem Łagutą.

Polacy zaczęli sobotnie zawody od pojedynku ze Szwedami i wywrotki Patryka Dudka na pierwszym łuku. W powtórce w pełnej obsadzie na drugim łuku po ataku Fredrika Lindgrena upadł Maciej Janowski i sędzia wykluczył Szweda. Polacy w pełni wykorzystali jazdę w przewadze i wygrali 5:1.



Chwilę później na torze po raz pierwszy w sobotę zaprezentowali się Duńczycy i po emocjonującym pojedynku z Niemcami zdobyli trzy punkty. W tym momencie do trzeciego miejsca biało-czerwoni tracili już tylko trzy "oczka".



W drugiej swojej serii para dowodzona przez trenera Marka Cieślaka zmierzyła się z Rosjanami, którzy w klasyfikacji generalnej zajmowali drugie miejsce za Wielką Brytanią. W piątek "Biało-Czerwoni" przegrali 1:5. Artiom Łaguta wygrał start i popędził do przodu, ale Emil Sajfutdinow nie dał rady żadnemu z Polaków i bieg zakończył się remisem 3:3.



Nieco uśpiony Stadion Olimpijski ożył w gonitwie ósmej, w której Polacy zmierzyli się z Australią. Najlepiej ze startu wyszedł Dudek, ale na wyjściu z pierwszego łuku na prowadzeniu już był Janowski. Biało-czerwoni jechali na 5:1, ale cały czas naciskał ich Jason Doyle. Indywidualny mistrz świata zdołał na trzecim okrążeniu wedrzeć się między Polaków i uratował dla swojej ekipy dwa punkty.



W tym momencie Janowski z Dudkiem w klasyfikacji generalnej byli na trzecim miejscu z dwoma punktami przewagi nad Danią, która jednak miała jeden start mniej. Do bezpośredniej rywalizacji obu ekip doszło w biegu 13. Wcześniej Duńczycy stoczyli świetny pojedynek z parą australijską, gdzie na ostatnich metrach w walce o trzecie miejsce Kenneth Bjerre dał się wyprzedzić Maksowi Fricke i zamiast 4:2 było 3:3.



Menedżer Duńczyków, legendarny Hans Nielsen stracił w tym momencie cierpliwość do Bjerre, który w sobotę notował do tego momentu same "zerówki" i do wyścigu z Polakami posłał na tor Frederika Jakobsena. Zmiennik nie przywiózł nawet punktu, ale Michael Jepsen Jensen był najszybszy, bieg zakończył się remisem i Dania była punkt przed Polakami w klasyfikacji generalnej. W walce o trzecie miejsce liczyła się również jeszcze w tym momencie także Australia.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy, czyli to, co lubicie najbardziej Eurosport

W przedostatniej serii Polacy stoczyli zacięty pojedynek z Brytyjczykami. Dudek wygrał start, ale fenomenalny Tai Woffinden minął go na dystansie. Janowski walczył Robertem Lambertem i jeszcze na ostatnim łuku był trzeci, ale na metę dojechał ostatni. Duńczycy wcześniej przegrali 1:5 z Rosją, a Australia pokonała Niemcy 4:2.



Przed ostatnią serią pary polska i duńska miały po 32 punkty, a australijska - 31. Najpierw jechali ci ostatni i pokonali Szwedów 4:2. Polacy mieli teoretycznie najłatwiejsze zadanie, bo jechali z najsłabszą parą w całym finale -Niemcami i wygrali 4:2. Chwilę później Dania zremisowała ze Szwecją 3:3 i to oznaczało, że Polacy pojadą w biegu barażowym o finał, gdzie czekała już Wielka Brytania, z Rosją.



Emocje szybko się skończyły, bo zaraz po pójściu taśmy w górę. Sędzia dopatrzył się lotnego startu Dudka, a ponieważ miał on już wcześniej ostrzeżenie, został wykluczony. Rosjanie w tym momencie byli pewni finału, bo w przypadku remisowego wyniku biegu wygrywała para, które zajmowała miejsca drugie i trzecie.



W finale świetnie pojechał Woffinden, który z trzeciego miejsca przedarł się na pierwsze, ale jego kolega z pary Lambert był czwarty i mistrzem została para rosyjska.

Wyniki MŚ par na żużlu:

Rundy zasadnicze



1. Wielka Brytania - 46

Tai Woffinden 35 (3,3,3,3,3,3,2,3,3,3,3,3), Robert Lambert 11 (1,1,2,2,1,0,1,1,1,1,0), Craig Cook 0 (0)



2. Rosja - 45

Artiom Łaguta 31 (3,3,2,3,3,3,1,3,3,3,2,2), Emil Sajfutdinow 14 (2,1,0,1,2,2,0,0,2,3,1), Gleb Czugunow 0 (0)



3. Polska - 36

Maciej Janowski 22 (2,3,3,0,1,0,3,2,3,2,0,3), Patryk Dudek 11 (w,1,1,1,2,1,1,1,2,1), Maksym Drabik 3 (2,1)



4. Australia - 35

Jason Doyle 29 (3,1,3,3,1,2,3,3,2,2,3,3), Max Fricke 6 (1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1)



5. Dania - 35

Michael Jepsen Jensen 27 (3,1,2,2,3,1,3,2,3,3,1,3), Kenneth Bjerre 8 (2,2,0,1,1,2,0,0,0,0), Frederik Jakobsen 0 (0,0)



6. Szwecja - 32

Fredrik Lindgren 22 (2,2,2,1,3,3,w,2,1,2,2), Antonio Lindbaeck 11 (d,0,1,3,0,0,1,3,2,0,0,1)



7. Niemcy - 23

Martin Smolinski - 13 (w,2,2,3,2,2,1,1,0,0,0), Kai Huckenbeck 9 (-,2,0,2,1,2,2), Michael Haertel 1 (1,0,0,0,0,0,0).



Półfinał

Rosja - Polska 3:3 (1. Janowski, 2. Łaguta, 3. Sajfutdinow, 4. Dudek w)



Finał

Rosja - Wielka Brytania 3:3 (1. Woffinden, 2. Łaguta, 3. Sajfutdinow, 4. Lambert).

Speedway of Nations. Brązowy medal Polaków. Zdjęcia 1 13 Patryk Dudek Autor zdjęcia: Maciej Kulczyński Źródło: PAP 13